Drive to Survive (Netflix): Staffel 6 am 23. Februar

​Streaming-Riese Netflix gibt weiterhin Vollgas: Saison 6 der Erfolgs-Dokumentation «Drive to Survive» geht am 23. Februar 2024 online. Die Fans dürfen sich auf viele spannende Szenen freuen.

Der US-amerikanische Streaming-Anbieter Netflix hat bestätigt: Staffel 6 der erfolgreichen Formel-1-Dokumentation «Drive to Survive» wird am 23. Februar online gestellt, also am letzten Wintertesttag von Bahrain, zehn Tage vor dem WM-Auftakt auf dem Bahrain International Circuit. Produziert wird die Serie von James Gay-Rees, dem Mann hinter der hervorragenden Doku «Senna».

Netflix begann mit Dreharbeiten dieses tollen Blicks hinter die Kulissen der Königsklasse 2018, 2019 wurde die erste Saison gestreamt. Die Serie löste vor allem in den USA einen Formel-1-Boom aus, der bis heute anhält. Die Rückkehr der Königsklasse nach Las Vegas ist eine direkte Folge davon.

Der damalige Formel-1-Geschäftsleiter Chase Carey erkannte schnell, wie durch die Doku viele zusätzliche Fans auf den Grand-Prix-Sport aufmerksam werden. Die Serie zeigt dem heutigen F1-Anhänger den Sport in einem anderen Licht als die klassischen Übertragungsformate, dynamisch, zeitgemäß und mit einer gehörigen Portion künstlerischer Freiheit.

Der langjährige Haas-Teamchef Günther Steiner wurde durch die Serie zum Star, nicht zuletzt aufgrund seiner rustikalen Ausdrucksweise. Der Südtiroler hat mit dem Gedanken an seine Kraftausdrücke gesagt: «Ich schätze, die Serie ist für meine Tochter ungeeignet. Aber wieso sollte ich mich verstellen? Die Serie soll doch die Formel 1 so wahrheitsgetreu wie möglich zeigen, und Emotionen sind ein ganz elementarer Bestandteil des Grand-Prix-Sports. Ich finde, die Netflix-Leute geben sehr gut wieder, wie die Formel 1 tickt.»



Auch in Staffel 6 wird Steiner ausführlich zu sehen sein, dazu werden diese Themen aufbereitet: die grandiose Siegesserie von Red Bull Racing (21 Siege in 22 Rennen), der dritte WM-Titel von Max Verstappen, die aufregende GP-Rückkehr nach Las Vegas, harte Zeiten bei Ferrari und Mercedes (nur ein Sieg für die Italiener, Mercedes ging leer aus), die fantastischen Darbietungen von Fernando Alonso bei Aston Martin sowie die grandiose erste GP-Saison des Australiers Oscar Piastri samt Aufschwungs bei McLaren.



James Gay-Reeves sagt: «Der Konsument hat heute so viele Möglichkeiten, Streaming-Inhalte zu genießen. Umso mehr freut es uns zu sehen, wie viele vor allem junge Menschen wir mit unserer Serie erreichen.»



«Wir dürfen mit Fug und Recht behaupten, dass wir eine junge Generation zur Formel 1 gebracht haben. Der GP-Sport verdient diese Aufmerksamkeit, nur bedurfte es offenbar eines Werkzeugs, um das schlummernde Interesse der Menschen zu wecken. Dazu beizutragen, das ist ein unheimlich befriedigendes Gefühl.»



«Wir konnten auch von Staffel zu Staffel erkennen, dass wir hier keinen Zufallstreffer gelandet haben. Das Wachstum ist echt und kontinuierlich, und wir sehen es als Ehre an, unseren Teil zum Erfolg der Formel 1 beizutragen. Ich hoffe, wir können das noch viele Jahre lang tun.»



Wie üblich bei Drive to Survive wird am Stichtag, also dieses Mal der 23. Februar 2024, die komplette Staffel aufgeschaltet. Die zehn Episoden einer Staffel sind zwischen 30 und 60 Minuten lang.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island