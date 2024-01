Mehr Druck: Daniel Ricciardo muss sich beweisen

Kurz nachdem Daniel Ricciardo im vergangenen Jahr sein Comeback als Stammfahrer gegeben hatte, musste er eine Verletzungspause einlegen. In diesem Jahr muss sich der Australier beweisen, ist James Hinchcliffe überzeugt.

Daniel Ricciardo hatte für die Saison 2023 zwar noch einen Vertrag mit McLaren, doch das Team aus Woking entschied sich, das Abkommen vorzeitig zu beenden, um Platz für den talentierten Rookie Oscar Piastri zu schaffen. Ricciardo fand schnell einen neuen Job im Formel-1-Fahrerlager, musste sich zunächst aber mit der Reservistenrolle bei Red Bull Racing begnügen.

Doch das Dasein als Zaungast und Simulatorfahrer währte nicht lange, denn nach dem Rennen in Silverstone entschied sich das AlphaTauri-Team (das neu unter dem Namen Visa CashApp RB antreten wird), den unter den Erwartungen gebliebenen Rookie Nyck de Vries gegen den routinierten Australier auszutauschen.

Ricciardo trat auf dem Hungaroring und auf dem Circuit de Spa-Francorchamps an der Seite von Yuki Tsunoda für die Mannschaft aus Faenza an, doch in Zandvoort verletzte er sich bei einem Trainingscrash an der linken Hand, gleich sieben Brüche wurde festgestellt, womit die Rennteilnahme im Heimrennen von Champion Max Verstappen ins Wasser fiel. Auch bei den darauffolgenden vier Rennwochenenden konnte Ricciardo nicht teilnehmen, erst in Austin stand er wieder in der Startaufstellung.

Der fröhliche Lockenkopf bestritt die letzten fünf Grands Prix der Saison und schaffte es in Mexiko als Siebter in die Punkte. In der WM-Tabelle musste er sich aber mit dem 17. Gesamtrang begnügen. In diesem Jahr muss der achtfache GP-Sieger aus Perth nachlegen, will er sich für eine Rückkehr ins Red Bull Racing Team empfehlen.

Das betont auch James Hinchcliffe in seiner Analyse auf «Formula1.com». Der ehemalige IndyCar-Pilot und heutige Sportwagen-Fahrer sagt über den 34-Jährigen: «Red Bull Racing hat die Gerüchte, wonach sich Ricciardo und Sergio Pérez in einem Shootout um den zweiten Platz neben Verstappen befinden, nicht dementiert. Und obwohl das Comeback von Daniel zur Saisonmitte angesichts seiner Auszeit beachtlich verlief, warf ihn die Verletzungspause dann zurück.»

«Es ist auch nicht so, dass er seinen Teamkollegen Yuki Tsunoda in jeder Hinsicht übertroffen hat. Und da er nun einen ganzen Winter Zeit hatte, um sich vorzubereiten, wird der Druck grösser, denn er muss nun beweisen, dass er eine Rückkehr ins Cockpit, das er nach der Saison 2018 verlassen hat, auch verdient hat. Die ersten zehn Rennen in diesem Jahr werden eine grosse Rolle dabei spielen, ob Ricciardo nur 18 Monate nach seiner Entlassung bei McLaren wieder einen der begehrtesten Plätze in der Formel 1 einnehmen kann», ist sich der 37-Jährige sicher.

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island