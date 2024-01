Formel 1 in Madrid: Sorge von GP-Veteran Damon Hill

Die Formel-1-Verantwortlichen haben mit dem Rennen Madrid einen weiteren Strassenkurs ins WM-Programm aufgenommen. Der ehemalige GP-Pilot Damon Hill äussert deshalb eine Befürchtung.

In dieser Woche bestätigten die Formel-1-Machthaber, was schon seit Jahren im Raum stand: Ab 2026 wird die Formel 1 einen WM-Lauf in Madrid austragen. Das Rennen findet auf einem neuen Strassenkurs auf dem Messegelände der IFEMA (Institución Ferial de Madrid). Damit wird ein weiterer Strassenkurs auf dem WM-Programm der GP-Stars stehen.

Und das bereitet Damon Hill Sorgenfalten. Der Weltmeister von 1996 mahnt in der jüngsten Ausgabe des «Sky Sports F1»-Podcasts: «Im Zusammenhang mit der Ankündigung von Madrid will ich anmerken, dass wir dann ein neues Motoren-Reglement bekommen werden. Und es wird dann von den Schwierigkeiten gesprochen werden, die die Teams haben werden, um eine konstante Leistung abzurufen.»

«Diese Entwicklung hin zu engeren, kurvigeren Strecken geht in die Richtung der Formel E, die sich entschieden hat, ihre Rennen in Stadtzentren und auch auf sehr restriktiven Strecken auszutragen. Ich hoffe, das ist kein Anzeichen dafür, dass die künftigen Formel-1-Autos im vergleich zu den aktuellen GP-Rennern an Leistung einbüssen werden», fügt der 63-jährige Brite an.

Hill weiss aber auch, dass der Sport sich verändern muss, wenn es nötig ist. «Die Formel 1 muss sich an die neuen Anforderungen anpassen, die seitens der Autohersteller gestellt werden», räumt er ein, und sagt über das Rennen in der spanischen Hauptstadt: «Ich hoffe, dass es eine aufregende Strecke sein wird, und das Wichtigste ist, dass die Rennen aufregend sind und die Autos dort fahren können, dann können wir alle zufrieden sein.»

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island