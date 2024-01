Nick Fry: Verstappen würde in einer Mistkarre siegen

​Nick Fry (67) war Geschäftsleiter der Formel-1-Rennställe von Honda, BrawnGP und Mercedes-Benz. Für den Engländer ragt im modernen Grand-Prix-Sport ein Pilot heraus – Max Verstappen.

Gute zwanzig Jahre lang hat Nick Fry in der Königsklasse gearbeitet: Bei BAR-Honda, Honda, BrawnGP und Mercedes-Benz hat er im Hintergrund die Fäden gezogen, als Geschäftsleiter dieser GP-Rennställe. Für das Portal Online Betting Guide hat der 67-jährige Brite den gegenwärtigen Formel-1-Sport analysiert, und beim Thema Max Verstappen kommt Nick aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Nick Fry sagt zum 26-jährigen Niederländer, der 2023 gleich 19 von 22 Saisonrennen gewonnen hat: «Max hat ein ums andere Mal bewiesen, dass er derzeit der beste Fahrer im Feld ist.»

Viele GP-Fans schränken ein: Na gut, aber er sitzt ja auch im besten Auto. Aber diese Argumentation ist löchrig, denn sonst hätte Sergio Pérez im zweiten Fahrzeug von Red Bull Racing erfolgreicher sein müssen.

Nick Fry weiter: «Eine der Qualitäten von Max besteht darin, dass er so anpassungsfähig ist. In aller Wahrscheinlichkeit wäre er in jedem Auto besser als sein Stallgefährte.»

«Um genau zu sein, würde Verstappen wohl auch in einer Mistkarre siegen. So überragend sind seine Qualitäten.»



«Würde Max bei einem Rennen vom letzten Startplatz losfahren, dann würde er dennoch vor den meisten Gegnern ins Ziel kommen. Auch wenn es vielleicht nicht für einen GP-Triumph reichen würde.»





Formel-1-Präsentationen

02. Februar: Haas

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island