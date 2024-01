Vowles: «Schumacher hätte Mercedes-Sieg verdient»

Vor seiner Zeit als Teamchef des Williams-Rennstalls hat James Vowles bei Mercedes auch mit Michael Schumacher zusammengearbeitet. Dass der Deutsche mit der Sternmarke keinen GP-Sieg mehr errang, bedauert er.

Drei Jahre lang war Michael Schumacher nach seinem Formel-1-Comeback für das Mercedes-Werksteam in der Königsklasse auf Punktejagd, doch der erhoffte Erfolg blieb aus: Der siebenmalige Weltmeister, der vor seiner Rückkehr in den GP-Zirkus 91 Siege erobert hatte, schaffte es als Sternfahrer nie als Erster ins Ziel.

Sein bestes Ergebnis in den letzten drei Formel-1-Jahren war der dritte Platz im Europa-GP von 2012 auf dem Valencia-Rundkurs. Das beste WM-Ergebnis des deutschen Formel-1-Superstars im Mercedes war der achte Gesamtrang, den er in der vorangegangenen Saison erobern konnte. Dass Schumacher keinen Sieg mit dem Stern feiern konnte, bedauert auch Williams-Teamchef James Vowles, der in jener Zeit für das Mercedes-Werksteam tätig war.

Der Ingenieur erklärt im «High Performance»-Podcast, dass Schumacher nicht der beste Fahrer war – das sei Lewis Hamilton gewesen. «aber er wusste, wie er jede Millisekunde aus sich und dem Team herausholen konnte. Er war ein Anführer, und wenn er sagte, er wolle in eine Richtung gehen, folgte ihm das Team.»

«Er war es so sehr, dass beide Seiten der Box wollten, dass er gut abschneidet», erinnert sich der 44-Jährige, der auch gesteht: «Eine Sache, die ich in meiner Karriere bedauere, ist, dass wir nicht in der Lage waren, ihm einen Sieg zu ermöglichen. Das schmerzt mich noch heute. Denn er hätte einen Sieg verdient.»

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island