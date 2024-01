Was kann Ferrari? Gené deutet Verbesserungen an

Kann es Ferrari 2024 mit Red Bull Racing aufnehmen? Marc Gene ist vorsichtig optimistisch, denn das neue Auto fühlt sich schon jetzt besser an als das alte zum gleichen Zeitpunkt 2023.

Bei der Frage nach den Herausforderern von Red Bull Racing und Max Verstappen fällt natürlich immer auch der Name Ferrari. Können die Roten 2024 ein Wörtchen um den Titel mitreden? Die Tifosi lechzen nach einem Titel, die letzte Fahrerkrone gab es schließlich 2007.

«Werden wir Ferrari um die WM kämpfen sehen?», sagte der Spanier der El Mundo Deportivo: «Es ist schwierig, denn Red Bull hatte letztes Jahr einen sehr großen Vorsprung, und sie sagen, dass ihr diesjähriges Auto besser ist. Sie sind natürlich der Favorit», gab Ferrari-Botschafter Marc Gené zu.

«Mit ihnen um die Meisterschaft zu kämpfen, ist ein bisschen optimistisch, aber einen weiteren Schritt nach vorne zu machen, um mehr mit ihnen kämpfen zu können? Ja», sagte er.

Gené weiter: «Alles, was wir sagen können, ist, was der Simulator uns sagt und was die Fahrer im Simulator fühlen. Und das vermittelt ein besseres Gefühl.»

Die Strecke sei natürlich das Maß aller Dinge - der letzte Richter, so der 49-Jährige. «Aber es ist wahr, dass wir vor einem Jahr an diesem Punkt noch nicht ganz von dem Auto überzeugt waren, was uns der Simulator sagte. Und in diesem Jahr sind die Gefühle ganz anders. Aber wir müssen noch abwarten, um das Auto auf der Strecke zu sehen», fügte er hinzu.

Der 2024er Rennwagen von Charles Leclerc und Carlos Sainz, Projektnummer 676, offizielle Fahrzeugbezeichnung noch unbekannt, soll die Wende zum Besseren bringen. Denn das Modell SF-23 hat enttäuscht: nur ein Sieg, von Sainz in Singapur.

Der neue Renner wird am 13. Februar auf der Ferrari-Hausstrecke Fiorano gezeigt, danach werden die Italiener damit einen ersten Funktionstest durchführen sowie einen von zwei erlaubten Filmtagen.