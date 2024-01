Lando Norris: Darum bleibt er McLaren weiter treu

Lando Norris will Weltmeister werden und setzt weiter auf McLaren. Es geht dabei nicht nur um die sportlichen Voraussetzungen, wie der Brite erklärt.

Lando Norris hat sich für eine vorzeitige Vertragsverlängerung bei McLaren entschieden. Damit hat der Brite ohne Frage einige Beobachter überrascht. Doch für ihn war es logisch, bei McLaren zu bleiben und nicht zu zum Beispiel Red Bull Racing zu wechseln.

«Wenn man bedenkt, dass wir über das wettbewerbsfähigste und erfolgreichste Auto in der Geschichte der Formel 1 über eine Saison hinweg sprechen - und ich denke, man muss auch den Fahrer mit einbeziehen -, dann war es ziemlich beeindruckend, wie nah wir an bestimmten Stellen an den Start der Saison [2023] herankamen», sagte Norris in einem Interview mit Sky Sports News.

«Die Tatsache, dass wir jetzt wahrscheinlich das Team sind, das dem erfolgreichsten Auto aller Zeiten in der Formel 1 am nächsten ist, hat mir und allen bei McLaren gezeigt, dass wir das Zeug dazu haben, sie herauszufordern«, so Norris. Tatsächlich konnte der McLaren Verstappen und RBR gegen Ende der Saison durchaus Paroli bieten.

Siege und Titel mit McLaren sind das, was Norris antreibt. «Deshalb möchte ich mein eigenes Kapitel und meine eigene Geschichte mit McLaren schreiben und das Team umkrempeln und Teil dieser Reise sein», sagte Norris.

Norris weiter: «Natürlich gibt es immer Interesse und im Hinterkopf habe ich immer die Frage, was passieren würde, wenn ich woanders hingehe und was ich erreichen könnte, aber ich bin glücklich mit dem, wo ich bin.»

Dieser Wohlfühlfaktor ist bei einer erfolgreichen Titeljagd nicht zu unterschätzen. «Ich fühle mich wohl, und ich denke, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, muss man glücklich sein und sich dort wohlfühlen, wo man ist, und ich glaube nicht, dass man das erreichen kann, wenn man plötzlich zu einem anderen Team wechselt und das innerhalb eines Jahres herausfindet. Deshalb halte ich es für das Beste [dort zu bleiben, wo er ist].»