Dominanz von Max Verstappen: Wie lange geht das gut?

Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass Max Verstappen auch die kommende Saison dominieren wird. Gerhard Berger kann einer F1-Dominanz aber sogar eine gewisse Faszination abgewinnen.

Max Verstappen hat die Formel 1 in den vergangenen beiden Jahren deutlich dominiert. Nun ist es nicht so, als würde die Motorsport-Königsklasse das nicht kennen, Phasen der Dominanz gab es schon immer.

Allerdings hat sich das Publikum in den letzten Jahren nicht zuletzt durch die Netflix-Doku «Drive to Survive» verändert. Womit man sich durchaus die Frage stellen kann, wie lange die Formel 1 so eine Dominanz aushält.

Legende Gerhard Berger hat eine klare Meinung dazu. Denn man habe schon zu Michael Schumachers Zeiten gesagt, dass dies nicht lange gutgehen könne. «So eine Dominanz weckt aber auch eine gewisse Begeisterung, selbst bei mir», betonte Berger bei auto motor und sport: «Du bist dann einfach von der Perfektion gefangen.»

Dass der Fahrer wieder keinen Fehler mache, dass das Team wieder jeden Boxenstopp in Bestzeit abspule, dass das Auto wieder nicht stehenbleibe und der Motor wieder halte, so Berger, «das übt schon eine Faszination aus und man will einfach wissen, ob es beim nächsten Mal wieder so sein wird».

Dabei ist nicht einmal gesagt, dass Verstappen auch 2024 so dominant bleibt. «In der Formel 1 kommt es immer anders, als man denkt», so Berger.

Er gibt aber zu, dass die Latte sehr hoch liege. «Wenn Red Bull seine Truppe so zusammenhält, wird es schwer sie einzuholen. Funktionieren kann es nur, wenn die anderen radikale Schritte machen. Ferrari traue noch am meisten zu. Sie waren in der zweiten Saisonhälfte besser, als es die Ergebnisse gezeigt haben. Mercedes und Hamilton darf man nie unterschätzen, und auch McLaren macht einen sehr guten Job.»