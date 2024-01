Ferrari-Rätsel: Warum hat Sainz noch keinen Vertrag?

Charles Leclerc hat seinen Vertrag bei Ferrari vorzeitig verlängert. Bei seinem Teamkollegen Carlos Sainz herrscht aber Schweigen. Sucht die Scuderia nach einem Ersatz?

Die Zielvorgabe war klar: Bis zum Saisonstart 2024 will Carlos Sainz wissen, wo er 2025 fahren wird. Nun sind es nur noch knapp vier Wochen bis zum Auftakt in Bahrain, die Deadline rückt also näher.

Und während mit Charles Leclerc der ursprünglich bis Ende 2024 laufende Vertrag vorzeitig verlängert wurde, gibt es bei Sainz keine Anzeichen, die auf ein neues Arbeitspapier hindeuten. Leclercs neues Arbeitspapier soll bis 2027 laufen, mit einer Option für zwei weitere Jahre.

Doch bei Sainz gibt es keine Neuigkeiten. Er hatte 2023 den einzigen Sieg für Ferrari eingefahren, er war zudem punktemäßig (200 zu 206) nahezu auf Augenhöhe mit seinem Teamkollegen. Aus sportlicher Sicht spricht nicht viel gegen den Spanier.

Wie motorsport.com berichtet, will Sainz offenbar einen Zweijahres-Deal, von einer Einigung seien die beiden Parteien aber «noch weit entfernt», wie es heißt.

Das soll auch daran liegen, dass die Roten angeblich einen anderen Fahrer im Blick haben: Williams-Pilot Alex Albon könnte demnach ein Kandidat sein. Albons Vertrag läuft zum Jahresende aus. Es ist kein Geheimnis, dass er zu den heiß begehrten Piloten auf dem Fahrermarkt gehört.

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island