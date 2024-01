Nächstes Toptalent: Maloney in die Sauber-Akademie

Die Sauber Akademie hat das nächste Talent aufgenommen: Zane Maloney wurde jetzt mit 20 Jahren als jüngster Teilnehmer des Fahrerentwicklungsprogramms bestätigt.

Der Rennfahrer aus Barbados wird in der Formel-1-Saison 2024 bei mehreren Grands Prix die Rolle des Reservefahrers für das Stake F1 Team Kick Sauber übernehmen und sich diese Aufgabe mit Théo Pourchaire, einem weiteren Fahrer der Sauber Academy, teilen.

Der in Bridgetown, Barbados, geborene Maloney, der aus einer Familie mit einer starken Motorsporttradition stammt, kam schon sehr früh auf den Geschmack des Motorsports, als er im Alter von drei Jahren an seinem ersten Kart-Wettbewerb teilnahm und den zweiten Platz belegte.

Das war nur der Anfang für ihn, denn später gewann er sowohl in seinem Heimatland als auch in den USA mehrere Kart-Titel, bevor er 2018 über den Atlantik wechselte. Maloney passte sich schnell an die europäischen Rennstrecken an und erzielte noch im selben Jahr herausragende Ergebnisse in der Kart-Europameisterschaft, in der Weltmeisterschaft und im WSK Champions Cup.

2019 markierte den Wechsel in den Einsitzer-Rennsport und ein insgesamt erfolgreiches Jahr für «The Boy from Barbados», wie Maloney in der Motorsportwelt bekannt wurde: Er triumphierte in der britischen F4-Meisterschaft und war der erste Rookie, der die Meisterschaft in der Geschichte der Serie auf Anhieb gewann.

Danach stieg er Jahr für Jahr schnell auf, sammelte Podiumsplätze und Siege, bis ihm 2022 der große Durchbruch gelang, als er in seiner Debütsaison den zweiten Platz in der FIA Formel-3-Meisterschaft belegte. Aufgrund dieser beeindruckenden Leistung wurde Maloney zum FIA-Rookie des Jahres gewählt und stieg in die Formel 2 auf, wo er gleich bei seinem ersten Rennen auf dem Podium stand. Maloney erlebte eine bemerkenswerte Rookie-Saison, in der er vier Mal auf das Podium fuhr und die er als Zehnter in der Gesamtwertung beendete - und als Dritter unter den Rookies.

Maloney wird in der Rennserie 2024 mit Rodin Motorsport an den Start gehen und Unterstützung von der Sauber Academy erhalten. Mit seiner Doppelfunktion als Reservist für das Stake F1 Team Kick Sauber wird es eine anstrengende Saison für Maloney, der sich von den hohen Anforderungen aber nicht beirren lässt.

Beat Zehnder, Leiter der Sauber Academy: «Sein Weg durch die Nachwuchsserie war bisher bemerkenswert, und mit seiner Geschwindigkeit und seinem Potenzial ist er sicherlich eine großartige Ergänzung für unseren talentierten Kader.»

Maloney fühlt sich geehrt: «Der Name Sauber ist mit der Formel 1 verbunden, da er seit über dreißig Jahren Teil des Sports ist und vielen Fahrern den Weg zu großen Erfolgen geebnet hat. Ich freue mich, Teil dieser Familie zu werden, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit in dieser Saison, die mich meinem Ziel, Formel-1-Fahrer zu werden, näherbringen wird.»