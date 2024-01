Herbert: «Schumacher-Lektion» für Sergio Pérez

Sergio Pérez kann mit Dominator Max Verstappen bei Red Hull Racing nicht mithalten. Von Johnny Herbert gibt es eine Lektion, die er in seiner Zeit mit Michael Schumacher gelernt hat.

Sergio Pérez hat bei Red Bull Racing die gleichen Voraussetzungen wie Weltmeister Max Verstappen. Allerdings kann der Mexikaner mit seinem Teamkollegen nicht Schritt halten, Verstappen hat Pérez problemlos im Griff.

Pérez hat dafür jede Menge Kritik einstecken müssen, vor allem in der vergangenen Saison gab es reichlich Spekulationen, dass sich Red Bull von dem Mexikaner vorzeitig trennen könnte.

Vom dreimalogen Grand-Prix-Sieger Johnny Herbert gibt es nun einen Rat, der wahrscheinlicher einfacher gesagt als umzusetzen ist. Pérez soll die ganze Negativität ausblenden und sich ausschließlich auf die Leistung konzentrieren.

Herbert hatte eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, als er Mitte der 1990er Jahre Teamkollege von Michael Schumacher bei Benetton war.

«Bei all meinen Verhandlungen mit Benetton sagte mir Flavio Briatore, dass Michael Schumacher und ich ein Team seien, dass wir zusammenarbeiten und jeder Zugang zu den gleichen Informationen habe», sagte Herbert bei MegaDice.

«So hat es nie funktioniert, weil derjenige bevorzugt wird, der am meisten leistet. Wenn das der Fall ist, spürt man das, und wenn man das spürt, ist es schwer, das wegzustecken. So sehr Sergio auch sagt, dass er es ignoriert, es beeinflusst dich», so Herbert.

Sein Rat: «Sergio muss sich in einen Kokon einschließen und jedes Mal seine Leistung bringen, auch wenn er von den Medien und gelegentlich auch innerhalb des Teams ‚verprügelt‘ wird.»