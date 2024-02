Lewis Hamilton zu Ferrari: Kommt es zum F1-Hammer?

Erlebt die Formel 1 schon bald möglicherweise einen echten Hammer? Diversen Medienberichten zufolge soll Lewis Hamilton vor einem Wechsel zu Ferrari stehen.

Jahrelang wurde Lewis Hamilton immer mal wieder mit Ferrari in Verbindung gebracht. Die Gerüchte kochten regelmäßig hoch, zuletzt erst im vergangenen Jahr, nachdem es mit der Vertragsverlängerung bei Mercedes länger gedauert hatte.

Zu einem Wechsel kam es allerdings nie. 2023 unterschrieb Hamilton ein neues Arbeitspapier bei den Silberpfeilen, das bis 2025 läuft. Im Grunde sieht alles nach einem Karriereende bei Mercedes aus.

Kommt es jetzt aber doch noch zu dem Wechsel zu Ferrari?

Darauf deuten verschiedene Medienberichte hin. Demnach soll Hamilton 2025 Teamkollege von Charles Leclerc werden, der seinen Vertrag zuletzt langfristig über 2024 hinaus verlängerte.

Was dazu passen würde: Carlos Sainz hat noch kein neues Arbeitspapier erhalten, seins läuft Ende 2024 aus.

Wie soll ein Hamilton-Wechsel funktionieren? Möglicherweise ist im Vertrag eine Ausstiegsklausel verankert oder eine Hamilton-Option für 2025, die der Brite dann nicht ziehen würde.

Mercedes hat auf Anfrage noch nicht reagiert.

Formel-1-Präsentationen

02. Februar: Haas

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island