Hammer-Wechsel fix! Lewis Hamilton geht zu Ferrari

Was heute als heißes Gerücht begann, ist jetzt ein offizieller Wechsel: Lewis Hamilton wird Mercedes verlassen und 2025 für Ferrari fahren.

Der Blockbuster-Deal ist durch! Lewis Hamilton verlässt nach der kommenden Saison Mercedes. Das bestätigte der Rennstall am Donnerstag offiziell. Hamilton wird sich ab 2025 Ferrari anschließen. Die offizielle Bestätigung der Italiener folgte wenig später. Hamilton hat demnach einen «mehrjährigen» Vertrag bei den Roten unterschrieben.

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass der Brite zu den Roten wechseln könnte, konkret wurde das Ganze aber nie. Nun kommt es im Herbst der Karriere des siebenmaligen Weltmeisters doch noch zu dem Wechsel.

Hamilton ersetzt ab 2025 den Spanier Carlos Sainz. Sein Teamkollege ist der Monegasse Charles Leclerc.

Hamilton macht laut Mercedes-Mitteilung Gebrauch von einer Ausstiegsklausel in seinem bis ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrag. Den hatte er erst im August vergangenen Jahres unterschrieben.

«Ich hatte 11 fantastische Jahre mit diesem Team und ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Seit ich 13 Jahre alt war ist Mercedes ein Teil meines Lebens. Ich bin mit Mercedes aufgewachsen und sie zu verlassen, war deshalb eine der härtesten Entscheidungen, die ich jemals treffen musste. Aber die Zeit ist für mich reif, diesen Schritt zu gehen und ich freue mich darauf, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich werde meiner Mercedes Familie immer für die unglaubliche Unterstützung dankbar sein, ganz besonders Toto für seine Freundschaft und seine Führungsqualitäten, und ich möchte die Zusammenarbeit auf einem Höhepunkt abschließen. Ich bin hundertprozentig entschlossen, in dieser Saison mein absolut Bestes zu geben und mein letztes Jahr in einem Silberpfeil zu einem unvergesslichen Jahr zu machen», sagte Hamilton.

«Unsere Partnerschaft mit Lewis ist zur erfolgreichsten Team- und Fahrerpaarung in der Geschichte unseres Sports geworden. Darauf können wir mit Stolz zurückblicken. Lewis wird immer ein wichtiger Teil der Rennsportgeschichte von Mercedes sein», sagte Wolff. «Wir wussten, dass unsere Partnerschaft irgendwann zu einem natürlichen Ende kommen würde, und dieser Tag ist nun gekommen. Wir akzeptieren die Entscheidung von Lewis, sich einer neuen Herausforderung zu stellen und uns bieten sich gleichzeitig aufregende Möglichkeiten für die Zukunft. Jetzt liegt aber erst noch eine Saison vor uns und wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, 2024 ein starkes Jahr zu absolvieren.»