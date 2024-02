Japan-GP in Suzuka: F1-Klassiker bleibt im Kalender

Die Formel-1-Stars und Fans dürfen sich freuen: Auch in den nächsten Jahren wird der GP-Zirkus in Japan haltmachen. Das Rennen in Suzuka bleibt mindestens bis und mit 2029 Teil des WM-Kalenders.

Der Suzuka Circuit gehört zu den beliebtesten Strecken im WM-Kalender. Die Fahrer schwärmen von der Herausforderung, die sie auf der Strecke mit dem Achter-Layout meistern müssen. Die Piste liefert mit anspruchsvollen Kurvenkombinationen und langen Vollgaspassagen eine spannende Mischung und erfordert volle Konzentration, da sie keinen Raum für Fehler bietet.

GP-Veteran Sebastian Vettel, der im vergangenen Jahr im Rahmen seines Biodiversität-Projekts «Racing for Biodiversity» in Suzuka weilte, sagte zur Wahl des Rundkurses, an dessen Rand er elf Insektenholtels errichten liess: «Ich liebe diese Strecke, und es wird sicher nicht einfach an diesem Wochenende, denn ich vermisse es, im Auto zu sitzen, hier noch mehr als anderswo.»

Und Lewis Hamilton beteuerte: «Das ist eine meiner Lieblingsstrecken, und ich denke, das geht allen Fahrern so. Es ist eine historische Piste, auf der Ayrton Senna und Alain Prost vor vielen Jahren kämpften. Und es ist aus Fahrer-Sicht auch eine unglaubliche Bahn in einem sehr schönen Land. Deshalb ist das ganze Rennwochenende in Japan insgesamt einfach toll, denn auch das Essen ist super und die Gastfreundschaft, die wir hier erleben, ist einfach unglaublich.»

Entsprechend gross dürfte die Freude des siebenfachen Weltmeisters über die Verlängerung des GP-Vertrags der Organisatoren des Rennens in Japan sein. Damit bleibt der Traditionskurs mindestens bis einschliesslich 2029 Teil der Formel-1-WM. Auch bei den Fans erfreut sich Suzuka grosser Beliebtheit. Im vergangenen Jahr pilgerten übers Wochenende 222.000 leidenschaftliche Formel-1-Anhänger nach Suzuka, um die GP-Stars in Aktion zu erleben.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali sagt zur Vertragsverlängerung: «Suzuka ist eine spezielle Strecke und Teil dieses Sports, deshalb freue ich mich sehr, dass die Formel 1 mindestens bis 2029 dort weiterfahren wird. Wir werden in diesem Jahr früher als gewohnt nach Japan reisen, und ich möchte mich beim Promoter und dem Team von Honda MobilityLand dafür bedanken, dass sie unsere Bemühungen um eine sinnvolle Gestaltung des Kalenders unterstützen, um den Sport nachhaltiger zu gestalten. Die Fans in Japan legen eine einzigartige Leidenschaft an den Tag und wir freuen uns darauf, ihnen in den kommenden Jahren ein Spektakel zu bieten, das sie verdienen.»

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber (Stake F1)

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island