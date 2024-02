Haas enthüllt: Das neue Auto von Nico Hülkenberg

Das Haas-Team hat eine Reihe von computergenerierten Bildern veröffentlicht, auf denen der neue GP-Renner zu sehen ist, mit dem Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen in diesem Jahr angreifen werden.

Die Saison 2023 hat das Haas-Team auf dem letzten Platz der Konstrukteurswertung abgeschlossen, bei der Präsentation des diesjährigen GP-Autos sind die Amerikaner aber die ersten. Auf den ersten computergenerierten Bildern, die das Team veröffentlicht ist, erkennt man den Look des neuen Dienstwagens von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen.

Der Deutsche und der Däne werden in diesem Jahr mit einem Auto ausrücken, das weiterhin den «Downwash»-Ansatz verfolgt. Bei diesem wird die Luft über die Verkleidung nach unten zum Diffusor geleitet. Der neue Teamchef Ayao Komatsu sagt: «Mit dem Austin-Upgrade haben wir das Konzept vorgestellt, das wir für das diesjährige Auto gewählt haben. Wir konnten aber nicht das komplette Konzept umsetzen, das wir für den VF-24 gewählt haben.»

Das Auto unterscheidet sich denn auch vom Vorjahresmodell, das Design der Seitenkästen ist extremer und die Lufteinlässe haben eine neue Form bekommen. Auch die Form des Lufteinlasses bei der Airbox hat sich verändert, diese ist nun runder ausgefallen, während sie beim Vorgänger eher dreieckig war.

Komatsu dämpft die Hoffnungen der Haas-Fans auf eine schnelle Verbesserung. Er warnt: «In Bahrain werden wir wieder eher im hinteren Teil des Feldes sein, wenn nicht sogar die Letzten. Seitdem ich die Rolle des Teamchefs übernommen habe, verbrachte ich viel Zeit damit, mit den Managern in Grossbritannien und Italien zu sprechen, und sie freuen sich, weil wir die Chance haben, uns zu verbessern.»

Verbesserungsmöglichkeiten gibt es in allen Bereichen, sagt der Japaner. «Der Grund dafür, dass unser Auto in Bahrain nicht schnell genug sein wird, ist nicht bei den Leuten, die wir haben, zu finden. Es liegt daran, dass wir spät angefangen haben und eine zweimonatige Unterbrechung hingenommen haben, um das Austin-Upgrade zu schaffen. Das hat uns viel zeit gekostet, aber das Team konnte im Windkanal gute Fortschritte machen, und bei der Charakteristik gehen wir nun in die richtige Richtung», erklärt er.

«Wir sind realistisch, was unsere Erwartungen an den VF-24 angeht, aber es ist trotzdem ein aufregender Moment in jeder Formel-1-Saison, das Auto zu präsentieren. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, um Fortschritte zu erzielen und unsere Leistung zu steigern, aber jeder hier ist hochmotiviert und kann es nicht erwarten, mit dem VF-24 auf die Strecke zu gehen. Ich weiß, dass wir unsere Zeit in Bahrain optimal nutzen werden. Und wir können wir es kaum erwarten, loszulegen und die Saison in Angriff zu nehmen.»

Das Team hat mit Andrea De Zordo, der bisher als Chefdesigner tätig war, einen neuen Technikchef bekommen. Er folgt auf Simone Resta, der das Team verlassen hat, um zu Ferrari zurückzukehren. Die Streckenpremiere des VF-24, wie der 2024er-Renner des US-Rennstalls heisst, ist für den Sonntag, 11. Februar geplant. Dann soll Nico Hülkenberg erstmals mit seinem neuen Dienstwagen auf dem Silverstone Circuit ausrücken, bevor der VF-24 beim Vorsaisontest in Bahrain zum Einsatz kommt.

Dort will der Rennstall von Gene Haas die Schwächen und Stärken des neuen Autos ausloten, um das Upgrade-Programm für die anstehende Saison festzulegen. Dabei sollen die Fahrer stärker eingebunden werden, wie Komatsu erklärt.

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber (Stake F1)

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island