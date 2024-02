Deal von Lewis Hamilton: Bruder Nicolas erstaunt

Dass Lewis Hamilton das Mercedes-Team nach der diesjährigen Saison verlassen wird, überraschte nicht nur die Fans, Experten und Teamchef Toto Wolff. Auch Hamiltons Bruder Nicolas hatte nicht damit gerechnet.

In dieser Woche liess Lewis Hamilton die Bombe platzen, er teilte Mercedes-Teamchef Toto Wolff mit, dass er von einer Ausstiegsklausel seines vor kurzer Zeit verlängerten Vertrags Gebrauch machen und nach der Saison 2024 zum Ferrari-Team wechseln wird. «Die Tatsache selbst war nicht so überraschend, vielleicht aber der Zeitpunkt», gestand der Wiener in einer virtuellen Pressekonferenz, die er nach der Bestätigung des Hamilton-Abschieds abhielt.

Der Teamchef war nicht der Einzige, der nicht mit dieser Neuigkeit gerechnet hatte, obwohl das Thema Hamilton und Ferrari ein Dauerbrenner im Formel-1-Fahrerlager war. Doch der siebenfache Weltmeister hatte bisher immer beteuert, dass er sich im Rennstall des deutschen Autohersteller wohl fühle und keinen Wunsch verspüre, im roten Auto um WM-Punkte zu kämpfen.

Mittlerweile hat sich das geändert, Hamilton begründete seinen Wechsel mit dem Wunsch, eine neue Herausforderung anzunehmen, wie Wolff weiter verriet. Auch Hamiltons Bruder Nicolas war überrascht, wie er in den sozialen Medien verriet. «Es war schon sehr überraschend. Ich hielt gerade eine Rede für Coca-Cola und Lewis hatte mich in der Nacht zuvor angerufen, als ich bei einem Dinner war. Ich sagte ihm deshalb, dass ich ihn zurückrufen werde.»

«Später rief ich zurück und er nahm das Telefonat nicht an und teilte mir daraufhin mit, dass er im Bett sei. Deshalb dachte ich mir: ‚Okay, keine Sorge.‘ Dann fragte er mich, ob ich da sei und ich sagte ihm, dass ich gerade auf dem Weg zur Arbeit und später am Abend dann frei sei und dass wir uns dann austauschen können», schilderte der 31-Jährige.

Und Nicolas fügte an: «Er meinte aber, dass er mich wirklich gerne gleich sprechen würde und fragte, ob ich ungestört reden könne, ohne dass jemand zuhört. Ich bejahte und er meinte: ‚Nun, ich gehe 2025 zu Ferrari.‘ Meine Reaktion war: ‚Was? Machst du Witze? Das ist verrückt!»

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber (Stake F1)

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island