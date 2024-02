Hamilton verlässt Mercedes: Ferrari braucht Batman

​Lewis Hamilton zieht Anfang 2025 von Mercedes zu Ferrari. Das hat Ex-Benetton- und -Renault-Teamchef Flavio Briatore verblüfft. Der Italiener sagt: «Ferrari kann von mir aus auch Batman ins Auto setzen.»

Lewis Hamilton verlässt den Mercedes-Rennstall und wird 2025 in einem Ferrari sitzen. Den Unternehmer Flavio Briatore hat das an die Situation erinnert, als der langjährige Benetton-Fahrer Michael Schumacher Ende 1995 nach Maranello zog.

Der 73-jährige Italiener Briatore, der bei Benetton Schumi und mit Renault Fernando Alonso zum Formel-1-Weltmeister machte, sagt bei den Kollegen von LaPresse zur Sensationsmeldung 2024: «Ganz ehrlich, ich bin sehr überrascht davon, dass Hamilton zu Ferrari geht. Aber er wird seine Gründe haben.»

«Das Einzige, was ich sagen kann – Glückwunsch an Ferrari und an den englischen Piloten. Überrascht hat mich das Ganze, weil Mercedes sehr viel für ihn getan hat. Aber die werden sich schon an die neue Situation gewöhnen. Ich glaube, sie sind durch die Entscheidung von Hamilton ordentlich aus dem Konzept gebracht worden. Als bei uns damals klar wurde, dass Schumacher zu Ferrari ziehen würde, da war ich darauf vorbereitet.»

«Ob diese Wahl für Hamilton die richtige ist? Keine Ahnung. Zuerst mal muss in Italien ein gutes Auto auf die Räder gestellt werden. Sonst kannst du auch Batman verpflichten, und der wird auch keinen Unterschied machen. Fundamental für den Erfolg 2025 ist ein konkurrenzfähiges Fahrzeug, nicht der Fahrer.»





