Lewis Hamilton: Böses Gerücht zum Aus mit Mercedes

​Formel-1-Superstar Lewis Hamilton zieht Ende 2024 von Mercedes zu Ferrari. Angeblicher Grund für den Sensationstransfer: Der Rekord-Champion wittere, dass auch der 2024er Mercedes kein Siegerauto sei.

Lewis Hamilton hat einen Vertrag bei Ferrari unterzeichnet, ab 2025 tritt er in Rot an. Natürlich kursieren im Netz nun die wildesten Spekulationen über die wahren Hintergründe für die sensationelle Trennung vom langjährigen Partner Mercedes.

Unter den angeblichen Gründen wird ein böses Gerücht herumgereicht: Hamilton habe im Simulator den 2024er Mercedes ausprobiert und dabei zu wenig Potenzial erkannt; er habe den Glauben verloren, dass Mercedes mit dem kommenden Rennwagen auf die Siegerstraße zurückkehre.

Nur: Der erste Teil dieser Behauptung kann so nicht stimmen.

Denn gemäß Mercedes-Teamchef Toto Wolff saß der 103-fache GP-Sieger Hamilton am 2. Februar erstmals im Simulator mit Daten des 2024er Fahrzeugs. Seine Entscheidung, Ferrari zu verlassen, hat der siebenfache Weltmeister seinem Wiener Vorgesetzten jedoch zwei Tage vorher dargelegt.

Ganz im Gegenteil tut Mercedes alles, um Hamilton auch im letzten Jahr seiner Ära unter dem Stern ein schnelles Auto hinzustellen. Dazu gehört, dass Lewis endlich wieder eine Sitzposition finden wird nach seinem Geschmack.



Zu diesem Thema hatte der heute 39-jährige Engländer im Rahmen des Saudi Arabien-GP 2023 den verblüfften Journalisten erklärt, er fühle sich seinem Renner nicht verbunden.



Danach vertiefte Hamilton in Melbourne: «Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fans das bemerkt haben. Aber wir bei Mercedes sitzen näher an den Vorderrädern als Piloten anderer Rennwagen. Für meinen Geschmack ist diese Sitzposition zu weit an die Vorderachse gerückt. Wenn du fährst, dann fühlt es sich an, als würdest du auf den Vorderrädern sitzen. Und das ist eines der übelsten Gefühle in einem Rennwagen.»



«Ihr müsst euch das mit eurem Privatwagen vorstellen. Ihr rollt auf einen Kreisel zu, und ihr habt den Eindruck, die Vorderräder sind beinahe unter euch. Das würde euch auch nicht glücklich machen.»



«Diese Position verändert das ganze Verhalten des Autos und die Wahrnehmung für den Fahrer, wie sich der Wagen im Detail bewegt. Und das Handling des Autos wird viel unberechenbarer als wenn du weiter hinten, also näher am Zentrum des Wagens sitzt. Ich muss zugeben, ich habe damit große Mühe.»



Im 2024er Formel-1-Rennwagen von Mercedes soll Lewis Hamilton wieder die gewohnte Sitzposition finden, um sich besser einbringen zu können.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island