Hamilton gegen Leclerc bei Ferrari: Alter entscheidet

Charles Leclerc und Lewis Hamilton 2023 in Texas

​Der frühere Ferrari-Werkspilot René Arnoux ist überzeugt: «Beim kommenden Stallduell zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc wird das Alter der beiden Fahrer eine entscheidende Rolle spielen.»

Lewis Hamilton tritt 2025 bei Ferrari an, als 40-Jähriger. Sein Teamkollege in Maranello wird Charles Leclerc sein, der Monegasse ist zwölf Jahre jünger. Für den früheren Ferrari-Fahrer René Arnoux kann das den Unterschied ausmachen zwischen Sieg oder Niederlage.

Arnoux, der Anfang der 1980er Jahre mehr als zwei Jahre lang für Ferrari angetreten ist und mit den Italienern WM-Dritter 1983 geworden ist, sagt bei unseren Kollegen von der Gazzetta dello Sport: «Ich glaube, Leclerc ist heute als Fahrer reifer als es Hamilton damals im gleichen Alter gewesen ist. Hamilton dockt gewiss nicht an bei Ferrari, um dort die zweite Geige zu fiedeln. Das wird Feuerwerk geben!»

Der inzwischen 75 Jahre alte Arnoux weiter: «Beim kommenden Stallduell zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc wird das Alter der beiden Fahrer eine entscheidende Rolle spielen. Da spielen zahlreiche Faktoren mit hinein – etwa die Anzahl Rennen und die ermüdenden Reisen. Keine Frage: Hamilton ist ein großer Champion, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass ein Fahrer in der modernen Formel 1 mit über 40 noch einen WM-Titel gewinnen kann.»

«Ich glaube nicht, dass sich Charles Leclerc von der Tatsache ins Bockshorn jagen lässt, dass Hamilton zu Ferrari kommt. Ihm ist klar, dass Lewis schon ein gewisses Alter erreicht hat. Und sollte Hamilton ganz stark fahren, dann dürfen wir uns alle auf eine schöne Rivalität freuen.»



Lewis Hamilton zu Ferrari, das erzeugt auch Verlierer. Der 149-fache GP-Teilnehmer Arnoux gibt zu bedenken: «Für Carlos Sainz ist das alles hochnotpeinlich. Noch vor Beginn einer Saison eine solche Ohrfeige zu erhalten, das tut ihm sicher nicht gut, und ich bezweifle, dass wir von ihm nochmals einen solchen Exploit erleben werden wie im September 2023 in Singapur. Wenn ich damals solch eine Nachricht erhalten hätte, dann wäre mir das unerträglich im Halse steckengeblieben.»





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island