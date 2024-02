Lewis Hamilton im Ferrari: Seine Erfolgsaussichten

Lewis Hamilton schaut sich 2017 den Ferrari an

​Ab 2025 sitzt der heutige Mercedes-Superstar Lewis Hamilton in einem Ferrari. Der langjährige Ferrari-Ingenieur Rob Smedley (50) schätzt die Chancen von Hamilton ein, mit Ferrari Weltmeister zu werden.

Schafft Lewis Hamilton, was vor ihm die Champions Fernando Alonso und Sebastian Vettel nicht geschafft haben? Nämlich mit Ferrari erneut Weltmeister zu werden? Ab 2025 werden wir es erfahren, wenn die Italiener in der Formel-1-WM mit dem heutigen Mercedes-Piloten Hamilton antreten, an der Seite von Charles Leclerc.

Rob Smedley muss keiner erklären, wie Ferrari tickt. Der 50-jährige Engländer arbeitete von 2004 bis 2013 in Maranello, die meiste Zeit als Renningenieur von Felipe Massa. Im Podcast F1 Nation hat der Brite über die Erfolgsaussichten von Hamilton bei Ferrari gesprochen.

Smedley sagt: «Lewis ist ein Profi durch und durch, er kann Ferrari auf eine ganz neue Ebene heben. Ferrari hat in den vergangenen Jahren Potenzial gezeigt, ein Wörtchen um den Titel mitreden zu können. Im vergangenen Jahr gehörten sie zu jenen Teams, die Red Bull Racing herausfordern konnten. Jetzt gilt es, die Schwachpunkte auszumerzen.»

«Lewis Hamilton ist ein Fahrer, der ein Team um sich scharen kann und die Fachkräfte zusammenrücken lässt. Manchmal braucht ein Formel-1-Rennstall nur noch ganz wenig, um wieder titelfähig zu werden, und Lewis ist einer jener Piloten, die hier den Unterschied ausmachen können.»



«Auch Red Bull Racing hatte zwischendurch eine schwierige Phase, aber als alle Puzzle-Teilchen wieder am richtigen Ort lagen, begannen sie erneut zu siegen und haben damit nicht aufgehört.»



«Perioden anhaltenden Erfolgs gründen vorrangig im stabilen Umfeld der Mitarbeiter. Wenn Ferrari es schafft, die Schlüsselstellen im Team mit guten Leuten zu besetzen, dann kann eine geborene Führungspersönlichkeit wie Lewis diesen Extra-Kick geben, den der Rennstall benötigt. Hamilton ist zum Siegen geboren, und sein immenser innerer Antrieb wird Ferrari ohne Zweifel helfen.»





