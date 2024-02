Ferrari reizt die Tifosi: 2024 wieder mit mehr Weiß

Ferrari in Monza 2023

Ferrari in Bahrain 2023 (oben) und in Las Vegas (unten)

​Logico, ein Ferrari muss Rot sein. Aber in den vergangenen Jahren spielte Ferrari oft geschickt mit schwarzen, weißen oder gelben Stil-Elementen. Die Tifosi sind gespannt auf die 2024er Lösung.

Die Tifosi sind ganz zappelig: Die treuen Fans von Ferrari fiebern dem 13. Februar entgegen, wenn das 2024er Auto von Charles Leclerc und Carlos Sainz enthüllt wird.

Bei der Präsentation in Maranello werden wir nicht nur erfahren, wie der kommende Rennwagen des Monegassen und des Spanier genannt wird, sondern auch, wie das Auto lackiert ist.

Vor knapp einem Jahr fielen bei der Vorstellung des Modells SF-23 viele schwarze Stilelemente auf, im Laufe der Saison spielte das Team jedoch auch mit gelben Farbtupfern, wie etwa beim Heimrennen in Monza. Gelb als Grundlage des Ferrari-Logos steht für die Heimatstadt Modena.

Am meisten Reaktionen erzeugte jedoch, als Ferrari in Las Vegas einen Bogen zu den 1970er Jahren schlug und umfangreich mit Weiß arbeitete. Das Echo unter den Fans war überwiegend positiv.

Und 2024? Auf den sozialen Netzwerken verbreitet sich derzeit rasant ein Video von Ferrari, in welchem Leclerc und Sainz die Farben ihres Overalls zu sehen bekommen, eine Farbgebung, die in der Regel darauf hinweist, wie der Wagen lackiert sein wird.



Carlos Sainz sagt: «Das Schwarz ist weg, dafür ist Weiß zurück und natürlich Gelb.»



Charles Leclerc: «Ich liebe das hier.»



Sainz: «Das Ganze sieht aggressiver aus, mehr nach Racing. Bravo, Ferrari!»



Da sind wir aber mal gespannt.





