Sauber 2024: Aus Alfa Romeo wird die Grüne Mamba

​Aggressiv, aufregend, anders: Nach Jahren der Sauber-Renner in Rot und Weiß, Farben von Alfa Romeo und der Schweiz, tritt der Rennstall 2024 als «Stake F1 Team» mit dem Modell C44 in Giftgrün und Schwarz an.

Wir haben 2024 im Formel-1-Feld eine Grüne Mamba: Der Traditionsrennstall Sauber – in der Weltmeisterschaft 2024 als «Stake F1 Team» am Start – hat dem neuen Rennwagen des Typs C44 eine giftgrün-schwarze Lackierung verpasst.

Die Gegensätze könnten nicht krasser sein: Im Rahmen der ehrwürdigen Londoner Guildhall aus dem 15. Jahrhundert (heute als Regierungsgebäude genutzt) wird eines der technisch extremsten Renngeräte gezeigt, ein Formel-1-Auto.

Nach der Ära Alfa Romeo bei Sauber (von 2017 bis 2023) bricht ein neues Kapitel an: eine Übergangsphase 2024 und 2025 unter dem Team-Namen «Stake F1 Team». Doch auf der Fahrzeugnase des C44 steht, was hier drinsteckt – Sauber-Technik aus dem Zürcher Oberland.

Die fünfjährige Kooperation mit Alfa Romeo war durchwachsen: WM-Achter 2019 und 2020, neunter Platz im Konstrukteurs-Pokal 2021, Rang 6 dann 2022, Rückfall auf Platz 9 2023.

Nun ist Aufbruchstimmung zu spüren bei jenem Team, das die meisten Fans 2024 wohl Sauber nennen werden. In den kommenden zwei Jahren leitet Sauber-CEO Andreas Seidl den weiteren Aufbau, damit das Team 2026 als Formel-1-Team von Audi auftreten kann.



Die ersten Bilder des Fahrzeugs unterstreichen: Das Team wird 2024 auffallen. Das leuchtende Grün (entwickelt mit Partner BASF) sticht in die Augen, es soll verkörpern, wie der Rennstall auftreten will – keck, angriffig, giftig. Das ist vom früheren, von Sauber oft gewählten Anthrazit-Grau ungefähr so weit entfernt wie verstaubte Kammermusik von knackigem Hard-Rock.



Übergangs-Teamchef Alessandro Alunni Bravi: «Dieser C44 hier verkörpert viele, viele Stunden Arbeit von James Key und seinen Mitarbeitern. Ein neues Auto zu zeigen, das ist immer ein aufregender Moment, aber das hier ist nochmals etwas Anderes – ein neuer Anfang. Unser Hauptword ist ‚unleashed’, entfesselt. Wir wollen die Dinge ein wenig anders angehen.»



«Es ist auch eine Ankündigung: Wir wollen nicht einfach ein Teilnehmer der Formel 1 sein, wir wollen bei der Musik sein. Wir treten quasi mit einer ganz neuen Identität auf. Wir wollen uns abheben.»



«Wir haben einen frischen, frechen Auftritt, das soll zeigen, wie wir an unsere Aufgaben herangehen wollen. Wir wollen keine bestimmten Ziele definieren, nur so viel – wir wollen in allen Belangen zulegen. Das gilt nicht nur für die rohe Leistungsfähigkeit des Rennwagens, sondern für das ganze Team, also auch den operativen Teil, wie etwa Rennstrategie oder Reifenwechsel. Letztlich wollen wir in der kommenden Saison besser abschneiden als 2023.»



«Ich gehe davon aus, dass die Leistungsdichte noch höher wird. Wir glauben, dass wir in jeder Hinsicht einen besseren Job gemacht haben, wir werden auch in ganz anderem Stil entwickeln. Aber was das alles wert ist, das werden wir erst in Bahrain sehen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, aber wir wissen, dass die Konkurrenz nicht schläft.»



«Wir gehen mit den gleichen Piloten, Bottas und Zhou, in eine dritte Saison. Stabilität ist wichtig für den Erfolg in der Formel 1. Auch wenn dies ein Neubeginn ist.»



«Unser Auftritt mit diesem grün-schwarzen Auto zeigt, wie wir uns abheben werden. Das wird vor allem bei den Nachtrennen mega aussehen.»



Um im Konstrukteurs-Pokal vorzurücken, muss das Stake F1 Team made by Sauber am zweiten Red Bull-Rennstall Visa Cash App RB und an Williams vorbei, wenn wir uns den Konstrukteurs-Pokal 2023 angucken. Alpine eroberte 2023 mehr als hundert Punkte mehr als Alfa Romeo (Sauber); um Rang 6 zu erreichen, muss die Grüne Mamba schon einige Male sehr schmerzhaft zubeißen.





