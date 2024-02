Motoren-Strafen: Wieso Fahrer weniger zittern müssen

Red Bull Ring 2022: Der Ferrari von Carlos Sainz hängt nach Motorschaden am Haken

​Formel-1-Fans wissen: Die 20 Fahrer dürfen im Verlauf einer GP-Saison nur eine beschränkte Anzahl an Motorenteilen verwenden. Darüber hinaus setzt es Strafen. Die FIA ändert für 2024 das Reglement.

Mit der Einführung der Turbohybrid-Ära in der Formel 1 Anfang 2014 ist die Anzahl Motoren begrenzt worden, welche von den Piloten über die ganze Saison verwendet werden dürfen. Dies aus Spargründen.

Um genau zu sein, sah das in der Saison 2023 laut Artikel 28.2 des Formel-1-Sportreglements so aus:

3 Verbrennungsmotoren (internal combustion engine, ICE)

3 MGU-H (motor generation unit heat, elektrischer Generator am Turbolader)

3 MGU-K (motor generator unit kinetic, elektrischer Generator für Bremsenergie)

3 Turbolader

2 Batterien

2 Steuerelektronik-Einheiten

8 Auspuffanlagen

In Sachen Strafen ist im Reglement verankert: Sollte ein Fahrer mehr Motorenteile als erlaubt einsetzen, droht ihm gemäß Artikel 28.3 eine Versetzung in der Startaufstellung, um zehn Startplätze beim ersten zusätzlichen Element (wenn beispielsweise ein fünfter Verbrennungsmotor fällig wurde), um fünf Startplätze bei jedem weiteren zusätzlichen Element (wenn auch diese fünf nicht reichten).

Sollte ein Pilot an einem Wochenende mehr als 15 Startplätze Strafe bekommen aufgrund des Einbaus neuer Motorenteile, dann muss er automatisch von ganz hinten starten.



Für die GP-Saisons 2024/2025 ist das anders: Weil die Saison aus so vielen Rennen wie noch nie besteht, deren 24, und weil darüber hinaus sechs Sprints gefahren werden, haben die Regelhüter die Anzahl ICE, MGU-H, MGU-K sowie Turbolader auf je 4 erhöht.



Ebenfalls neu: 2023 durfte der verstellbare Heckflügel (DRS, drag reduction system) erst zwei Runden nach dem Start oder nach dem Re-Start aktiviert werden. Dies kann der Fahrer künftig schon nach einer Runde tun.





Formel-1-Präsentationen

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island