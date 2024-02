Valtteri Bottas über Lewis Hamilton: «Ich bin baff»

Valtteri Bottas 2023 in Texas

​Der Finne Valtteri Bottas ist von 2017 bis 2021 für Mercedes gefahren, an der Seite von Lewis Hamilton. Der zieht Ende 2024 zu Ferrari. Bottas gibt zu, dass er das nicht hat kommen sehen.

Auch wenn sich Anfang Februar ein Team nach dem anderen vorstellt, bleibt dies hier das dominierende Thema – Lewis Hamilton wird 2025 für Ferrari antreten.

Einer, der Hamilton gut kennt: Valtteri Bottas. Der 34-jährige Finne in Diensten von Sauber, pardon, des Stake F1 Teams, ist fünf Jahre lang neben Hamilton für Mercedes-Benz angetreten, für 2022 musste er dem jungen George Russell Platz machen. Bottas wechselte zu Sauber, das damals als Alfa Romeo an den Start ging.

Im Rahmen der Team-Vorstellung von Stake F1 in London sagt der zehnfache GP-Sieger Bottas: «Ganz ehrlich, ich bin baff. Ich hätte mir niemals vorgestellt, dass so etwas passieren würde. Aber ich freue mich für Lewis, weil ich diesen Tapetenwechsel für eine gute Sache halte.»

«Ferrari ist für Lewis eine tolle Herausforderung und eine enorme Motivation. Es wäre doch nichts cooler als Ferrari wieder titelfähig zu machen.»

Der WM-Zweite von 2019 und 2020, hinter obigem Hamilton, sagt weiter: «Dieser sensationelle Wechsel erzeugt viel Bewegung auf dem Transfermarkt. Das ist gut für die Fahrer und prima für den ganzen Sport.»

Bottas enthüllt: «Einen Tag vor der Bekanntgabe des Hamilton-Deals mit Ferrari war ich in Brackley – aber nicht im Rennwagenwerk von Mercedes. Ich hatte in der Gegend zufällig etwas Anderes zu tun. Ich habe noch nicht mit Toto Wolff gesprochen. Meine Konzentration gilt meinem Job hier und mittelfristig dem Einstieg von Audi. Teil davon zu sein, das ist mein Ziel, das ist meine Priorität. Wenn das freilich nicht klappen sollte, dann bin ich offen für Gespräche – mit allen Rennställen.»





Formel-1-Präsentationen

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format