Wegen Hamilton: Freundschaft Wolff–Vasseur vergiftet?

​Lewis Hamilton wird Mercedes Ende 2024 nach zwölf Jahren Richtung Ferrari verlassen. Was bedeutet dies für die Freundschaft der Teamchefs von Mercedes und Ferrari, Toto Wolff und Fred Vasseur?

Toto Wolff und Frédéric Vasseur kennen sich seit vielen Jahren und schätzen einander. Der 52-jährige Österreicher und der 55-jährige Franzose stecken im Fahrerlager immer wieder mal die Köpfe zusammen, in vielen Belangen funken sie auf der gleichen Wellenlänge.

Und nun das: Lewis Hamilton verlässt Mercedes und stürzt Ende 2024 in die Arme von Ferrari. Was bedeutet dies für Wolff und Vasseur? Hängt zwischen Mercedes und Ferrari nun der Haussegen schief?

Im Rahmen seiner Medienkonferenz nach dem Hamilton-Cup sagt Toto: «Ich habe den größten Respekt vor Fred, nicht nur als Renn-Manager, sondern vor allem als Freund. Als bekannt wurde, dass er bei Ferrari den Posten des Teamchefs übernimmt, da lag für mich auf der Hand, dass er alles versuchen wird, Ferrari zu stärken. Und dazu gehören nicht nur clevere Mitarbeiter, sondern auch die bestmöglichen Fahrer.»

«Es gibt kein böses Blut zwischen mir und Fred wegen Lewis. Die Formel 1 ist ein raues Umfeld, bisweilen mörderisch, aber so wie Fred das Beste für Ferrari will, so will ich das Beste für Mercedes. Das trübt unsere Freundschaft nicht, sondern ist in der Vollgasbranche normal.»





Formel-1-Präsentationen

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format