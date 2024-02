Sauber als Stake F1 Team: Dicke Post von den Behörden

​Am 5. Februar hat der Sauber-Rennstall in London gezeigt, wie er 2024 in der Formel-1-WM auftritt. Wegen Titelsponsor Stake gibt es nun Ärger mit der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK).

Sauber hat sich neu erfunden. Von 2019 bis 2023 fuhren die Schweizer mehrheitlich in Rot von Partner Alfa Romeo, 2024 nun ein ganz anderer Auftritt – giftgrün und schwarz und frech. In London hat der nunmehr «Stake F1 Team» genannte Rennstall gezeigt, wie Valtteri Bottas und Guanyu Zhou mit ihrem neuen Rennwagen des Typs C44 auftreten.

Nicht allen gefällt die neue Identität von Sauber. Das GP-Team erhielt unlängst Post von der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK). Hintergrund: Stake ist ein australischer Anbieter von Online-Casinos mit Sitz auf Curaçao, 2017 gegründet, doch in der Schweiz sind Online-Glücksspielanbieter aus dem Ausland verboten.

Die ESBK ist die Schweizer Aufsichtsbehörde für die Kontrolle von Glücksspiel. Die ESBK wurde 1874 gegründet und ist eine der ältesten Glücksspielbehörden der Welt.

Spielbanken und Online-Casinos werden von dieser Behörde reguliert und lizenziert. Das Schweizer Spielbankengesetz schreibt unter Anderem vor – Online-Glücksspiele dürfen nur von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz angeboten werden. Dies wurde 2019 beschlossen. Gegenwärtig besitzen 21 Schweizer Spielbanken entsprechende Konzessionen, die bis 31. Dezember 2024 gültig sind.

Wie in der Schweiz ist Glückspiel-Werbung in einigen Ländern eingeschränkt oder untersagt, in welchen Formel-1-WM-Läufe ausgetragen werden. In diesen Ländern wird auf dem Auto nicht Stake zu lesen sein, sondern Kick, für den Streaming-Service aus der Gesellschaftsgruppe von Stake.



Die Eidgenössische Spielbankenkommission hat gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen SRF bestätigt, dass ein Verfahren gegen Sauber eingeleitet worden ist. Bei Vergehen gegen das Werbeverbot können Geldstrafen bis zu einer halben Million Schweizer Franken verhängt werden (534.000 Euro).



Sauber-Teamchef Alessandro Alunni Bravi teilt auf Anfrage mit: «Wir befolgen sämtliche Gesetze, natürlich auch in der Schweiz. Wir haben schon im vergangenen Jahr je nach Austragungsort verschiedene Namen benutzt. Wir haben alle Maßnahmen ergriffen, um alle entsprechenden Vorschriften einzuhalten.»



Rechtliche Unbedarftheit dürfte es in diesem Fall bei Sauber kaum geben: Der 49-jährige Alunni Bravi ist gelernter Anwalt.



Zum laufenden Verfahren wird darüber hinaus von beiden Seiten nichts Weiteres mitgeteilt.





Formel-1-Präsentationen

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format