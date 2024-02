Lewis Hamilton, Fernando Alonso: Schon am Testen

​Da spitzten die Menschen bei der Rennstrecke von Jerez de la Frontera (Südspanien) die Ohren – sind das nicht Formel-1-Motoren, die da dröhnen? Und ob: Mercedes und Aston Martin arbeiten mit Pirelli.

Von wegen Winterpause! Auf der andalusischen Strecke bei Jerez de la Frontera kreisen drei Tage lang Formel-1-Autos. Serien-Ausrüster Pirelli hat zum Test mit Mischungen für die Saison 2025 gebeten, und am 6. Februar waren gleich zwei Hochkaräter auf der Bahn – Lewis Hamilton im Mercedes und Fernando Alonso im Aston Martin.

Der Mailänder Reifenhersteller Pirelli setzt die Arbeit fort, die Ende Januar auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya begonnen hatte. Pirelli experimentiert mit verschiedenen Reifenkonstruktionen und -mischungen. Das Ziel: Die Walzen für die Saison 2025 sollen weniger zum Überhitzen neigen als derzeit.

Die Testverhältnisse in Andalusien sind ideal: Um die 20 Grad Lufttemperatur, die Bahn gut 30 Grad warm. Pirelli bestätigt, dass die beiden Formel-1-Weltmeister Hamilton und Alonso mehr als 1200 Kilometer abgespult haben. Der Engländer fuhr 126 Runden, der Asturier 156.

Die Pirelli-Tests gehen am 7. Februar weiter, dann sind im Einsatz: George Russell für Mercedes sowie Lance Stroll für Aston Martin.





Formel-1-Präsentationen

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format