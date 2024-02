Pierre Gasly (Alpine): «Siegen wollen reicht nicht»

​So hatte sich das Pierre Gasly nicht vorgestellt, als er 2023 hin zu Alpine wechselte: Zoff mit seinem Stallgefährten Esteban Ocon, nur WM-Rang 11, lediglich ein Podestplatz (Dritter in Zandvoort).

Das kann keiner schönreden: Die erste Saison von Pierre Gasly bei seinen französischen Landsleuten von Alpine ist nicht gelaufen wie erhofft. Gewiss, Gasly wurde unter schwierigsten Verhältnissen in Zandvoort toller Dritter, der vierte Startplatz in Las Vegas konnte sich ebenfalls sehen lassen, aber letztlich verlief das Jahr ernüchternd.

Der Alpine-Rennwagen stellte den Piloten immer wieder vor Rätsel. Das Verhältnis zu seinem Stallgefährten Ocon ist ein Zweckbündnis, von Sympathie ist wenig zu spüren. Alpine kommt in Sachen Personal nicht zur Ruhe, und das wirkt sich auf den ganzen Rennstall aus.

«Es war ein Jahr der verpassten Gelegenheiten», blickt Gasly zurück. «Wir waren weniger konkurrenzfähig als gewünscht, und wir haben einige Chancen ungenutzt gelassen.»

Vor allem in der ersten Saisonhälfte war Sand im Getriebe: Kollision ausgerechnet mit seinem Stallgefährten Ocon in Australien, Strafen wegen der Verletzung von Pistengrenzen in Österreich, Kollision mit Stroll im Silverstone und erneut mit Ocon auf dem Hungaroring, Nullrunde auch in Katar, weil er zu oft neben der Ideallinie gewesen war.

Gasly weiter: «Es war ein hartes Jahr. Am schwersten zu verdauen war unsere Kollision im Albert-Park von Melbourne, da hätten wir einen Podestplatz an Land ziehen können.»

Es gilt als offenes Geheimnis im Fahrerlager, dass Gasly und Ocon keine Freunde sind, aber Pierre differenziert: «Mir ist klar, dass die Rivalität zwischen zwei Piloten in einem Rennstall ins Ungesunde kippen kann. Da muss ich aufpassen. Wenn mich Esteban nicht in seinen inneren Kreis lässt, dann okay. Für mich ist entscheidend, dass wir gemeinsam das Team vorwärtsbringen. Die Rivalität an sich ist unvermeidlich – er will mich schlagen, ich will ihn schlagen. Aber um ein gutes Rennauto zu haben, müssen wir am gleichen Strang ziehen.»



«Ich habe jetzt ein Jahr mit Alpine hinter mir und sehe mich in einer besseren Position. Ich kenne alle Fachleute, ich kennen die ganzen Abläufe, ich weiß, wie ich mich optimal einbringen kann.»



«2023 habe ich gewissermaßen das Fundament gegossen, darauf kann ich nun aufbauen. Das ist ein gutes Gefühl. Wir wollen vom ersten Rennen an unser Potenzial erschließen.»



«Was meine Ziele angeht, so mag ich es nicht, das mit gewissen Zahlen zu verknüpfen. Immerhin wissen wir noch nicht mal, welche Karten wir genau in der Hand haben, von der Konkurrenz ganz zu schweigen. Alles wird davon abhängen, wie konkurrenzfähig das neue Auto ist und was wir daraus machen.»



«Wenn du einem Rennfahrer die Frage nach seinem Ziel stellst, dann kommt unweigerlich zurück: ‚Ich will siegen.’ Aber siegen wollen, das reicht nicht. Wir müssen zunächst mal in Geduld erkennen, was wir mit dem neuen Wagen alles erreichen können.»



«Ich weiß, wie hart das Team für dieses Auto gearbeitet hat. Nun will ich mich voll und ganz auf meine Arbeit konzentrieren, um aus unseren Möglichkeiten das Beste zu machen.»





Formel-1-Präsentationen

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format