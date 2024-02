Alpine A524: Bedeutet alles neu auch alles besser?

​Am 7. Februar hat Alpine den neuen Formel-1-Rennwagen vom Typ A524 präsentiert. Technikchef Matt Harman sagt, mit welchen Verbesserungen 2024 der Schritt nach vorne gelingen soll.

Renault-Chef Luca de Meo will von Alpine 2024 bessere Ergebnisse sehen: Schlussrang 6 in der WM 2023, das ist für den 56-jährigen Mailänder zu wenig. Die Botschaft an Alpine-F1-Teamchef Bruno Famin ist klar – das muss besser gehen.

Die technische Umsetzung obliegt dem Engländer Matt Harman. Der neue Rennwagen Alpine A524 ist sein Baby. Im Rahmen der Fahrzeugpräsentation im Rennwagenwerk von Enstone sagt der Engländer: «Wir haben erkannt, dass das Entwicklungspotenzial des A523 erschöpft war. Um vor dem Hintergrund eines stabilen Reglements mehr aus dem Wagen zu holen, war eine komplette Neukonstruktion unumgänglich.»

«Wir haben uns zahlreiche verschiedene aerodynamische Konzept angesehen, um herauszufinden, welcher Weg am meisten Entwicklungsspielraum bietet. Das Modell A523 hat in einem zu begrenzten Rahmen funktioniert. Wir wollten beim neuen Auto erreichen, dass er ein breiteres Nutzfenster bietet.»

«Aus diesem Grund ist der Wagen von vorne bis hinten neu, ich glaube, das einzige Teil, das wir übernommen haben, ist das Lenkrad. Wir haben ein neues Chassis mit anderer Philosophie beim Design der Fahrzeugnase gebaut. Wir haben die Vorderradaufhängung optimiert und die Bremsen ebenfalls. Hier ging es nicht nur darum, das Auto effizient zu verzögern, hier lässt sich auch aerodynamisch und thermisch Einiges erreichen. In diesen Bereich ist sehr viel Arbeit eingeflossen.»

«Der Löwenanteil des Abtriebs bei einem modernen Flügelauto wird durch den Unterboden erzeugt, da wollten wir aggressiver werden. Der neue Frontflügel und Bodenbeginn verändern den Luftstrom, auch hier geht es darum, mehr aerodynamischen Spielraum zu erhalten.»



«Der Luftstrom über dem Auto und am Boden entlang sind das Eine, die interne Luftführung etwas Anderes. Wir wollte ein kompakteres Auto haben mit kleineren Kühlöffnungen, ohne dabei aber Kompromisse bei der Kühlung eingehen zu müssen.»



«Mit dem Konzept für das Modell A524 haben wir sehr früh begonnen, zum Ende der Saison 2022, um genau zu sein. Wir haben dann im Laufe der Saison 2023 einige Lösungen ans Auto gebracht, um sie im Hinblick auf den 2024er Wagen auszuprobieren. Bald war klar, wo wir in Sachen Fahrzeugdynamik und Aerodynamik hinwollen.»



«Der Aufbau des Autos ging reibungslos vor sich, im Januar hatten wir das so genannte Fire-up, wenn erstmal der Motor im neuen Wagen angelassen wird. Die Vorbereitung im Simulator ist umfangreich, wir wollen beim Wintertest in Bahrain von der ersten Runde an das Auto kennenlernen und uns nicht mit Funktionstests abgeben müssen. Wir sind für die WM 2024 guter Dinge.»





Formel-1-Präsentationen

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format