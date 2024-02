Mercedes: Vertrauen von Wolff in Hamilton futsch?

Lewis Hamilton und Toto Wolff 2021 in Brasilien

​Lewis Hamilton verlässt Ende 2024 Mercedes-Benz und zieht weiter zu Ferrari. Viele Formel-1-Fans fragen sich: Wie wirkt sich das auf die Zusammenarbeit von Mercedes und Hamilton in der kommenden Saison aus?

Mit einem Jahr Vorlauf steht fest: Lewis Hamilton wird 2025 ein Fahrer von Ferrari. Zahlreiche Formel-1-Anhänger haben in den sozialen Netzwerken thematisiert: Das muss sich doch auswirken auf die Kooperation zwischen Hamilton und seinem langjährigen Rennstall. Einige Fans geben sogar zu bedenken, dass mit der Entscheidung von Hamilton das Vertrauen von Mercedes wohl futsch sein müsse.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat in einer Online-Sitzung sehr offen über die Trennung von Hamilton gesprochen. Dabei hat sich der 52-jährige Österreicher auch darüber geäußert, welche Konsequenzen der Ferrari-Vertrag von Hamilton für die Arbeit bei Mercedes hat.

Der Wiener sagt: «Ich will als Teamchef immer fair und transparent arbeiten, und an dieser Grundeinstellung ändert sich nichts. Wir schulden es unseren Werten, dass wir das beibehalten.»

Es liegt aber in der Natur der Sache, dass der erfolgreichste Formel-1-Fahrer im Laufe der Zeit weniger in die Arbeit eingebunden wird, vor allem im Hinblick auf 2025.

Toto Wolff vertieft: «Wir werden uns in Ruhe anschauen, wie das genau ablaufen soll. Das Reglement bleibt stabil von 2024 auf 2025, daher werden wir abschätzen, wie wir im Laufe der Zeit mit technischen Informationen umgehen. Aber das ist nichts, was mir Kopfschmerzen macht.»



«Die Situation ist ja nicht neu für uns. Es gab auch Techniker, die uns verlassen haben, mit einer Vorlaufzeit von sechs Monaten und mehr. Ich habe keinen Zweifel an der Integrität von Lewis. Wir wollen gemeinsam ein erfolgreiches Jahr erleben.»





Formel-1-Präsentationen

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format