Mick Schumacher: «Die Formel 1 bleibt mein Traum»

​Bei Mercedes ist Mick Schumacher Formel-1-Reservist, mit Alpine ist er wieder Rennfahrer: Der 24-Jährige tritt in der Langstrecken-WM an. «Die Formel 1 bleibt meine Liebe und mein Traum.»

Endlich wieder Rennen fahren! Mick Schumacher platzt vor Tatendrang bei der Präsentation von Alpine in Enstone (England). Die Franzosen haben gleich zwei neue Rennwagen präsentiert, das Formel-1-Auto von Pierre Gasly und Esteban Ocon, den A524, sowie jenen Langstrecken-Renner vom Typ A424, den Mick Schumacher in der Langstrecken-WM 2024 bewegen wird, an der Seite der beiden Franzosen Nicolas Lapierre (39) und Matthieu Vaxivière (29).

Im Rahmen der Fahrzeugpräsentation im F1-Rennwagenwerk von Alpine sagt Mick meinem Kollegen Felix Görner von RTL: «Für mich war das Alpine-Hypercar nicht ganz neu, ich hatte ja schon die Gelegenheit, den Wagen in Barcelona zu fahren. Aber es ist etwas Besonderes, das Auto gemeinsam mit dem GP-Rennwagen hier auf der Bühne zu sehen, und ich freue mich sehr, dass es endlich bald losgeht.»

Alpine hat drei Tage lang in Katalonien getestet, die Werksfahrer legten dabei 14.000 Kilometer zurück. «Die größten Unterschiede sind das Gewicht, die Leistung und der Abtrieb», sagt Schumacher zum Vergleich zwischen GP-Auto und Langstreckenfahrzeug. «Das alles verändert das Fahrgefühl. Die Herausforderung ist eine andere. Formel 1 ist Sprint, hier geht es darum, etwa in Le Mans, den Wagen mit deinen Stallgefährten über 24 Stunden ins Ziel zu bringen. Ein Rennauto zu teilen, das ist eine ganz andere Herangehensweise für mich.»

Mick gibt zu: «Das Fahren mit Dach war zunächst etwas gewöhnungsbedürftig. Aber nach kurzer Zeit ist das vergessen. Es war für mich im vergangenen Jahr sehr schwierig, keine Rennen fahren zu können, umso mehr freue ich mich jetzt auf neue Rad an Rad-Kämpfe und an die ganze Arbeit eines Rennwochenendes.»



Was wäre Mick lieber: Sieg in Le Mans oder Cockpit in der Formel 1? Schumacher sofort: «Die Formel 1 bleibt meine große Liebe und mein Traum. Klar habe ich mir hier bei Alpine auch den GP-Renner sehr genau angeschaut, da kommst du unweigerlich auf den Gedanken, dass du am liebsten in diesem Auto sitzen würdest. Und natürlich laufen im Hintergrund Gespräche, um 2025 hoffentlich auch wieder in der Formel 1 am Start zu stehen.»



Das Transferkarussell ist durch den Wechsel von Lewis Hamilton auf Anfang 2025 zu Ferrari tüchtig in Schwung gekommen, zahlreiche Verträge von Piloten laufen Ende 2024 aus. Mick gibt zu: «Ich hätte nicht gedacht, dass Lewis zu Ferrari geht, aber letztlich muss er das machen, was er für richtig hält. Auf jeden Fall wird sich dadurch in der Königsklasse sehr viel bewegen.»



«Was mich angeht, so muss ich einfach im Hypercar schnell sein und mich auf diese Weise empfehlen. Für Alpine wird es das erste Jahr sein mit einem Hypercar, da müssen wir zunächst mal ganz auf uns gucken, um eine möglichst gute Leistung zu zeigen und idealerweise um Siege zu kämpfen. Ich will mein Bestes geben.»



Hand aufs Herz: Wie groß ist die Chance, dass die Fans 2025 Mick Schumacher in der Formel 1 wiedersehen? Mick: «Die Chance ist da, wie groß sie ist, das muss sich zeigen. Es wird viel von meiner Leistung abhängen. Aber ich will jede Chance ergreifen.»





Formel-1-Präsentationen

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format