Erste Fotos: VCARB 01 von Ricciardo und Tsunoda

In diesen Farben tritt das Red Bull-Team an

​Am legendären Las Vegas Boulevard hat der Red Bull-Rennstall Visa Cash App RB (VCARB) das Modell 01 für Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda vorgestellt. Das Ziel für 2024: im Mittelfeld vorrücken.

Von 2020 bis 2023 ist der frühere GP-Rennstall Toro Rosso als AlphaTauri aufgetreten, um für die Kleidermarke Werbung zu machen. Nun bricht beim zweiten Red Bull-Rennstall neben Red Bull Racing eine neue Ära an: Das Team geht als Visa Cash App RB (VCARB) an den Start, das Modell 01 des Australiers Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda ist am Abend des 8. Februar in Las Vegas präsentiert worden (am Morgen des 9. Februar in Europa).

Es passiert viel beim Rennstall aus Faenza, der in den 1980er Jahren von Giancarlo Minardi gegründet worden war und Ende 2005 von Red Bull gekauft wurde: Das Team tritt mit neuer Führung an, der langjährige Teamchef Franz Tost ist als Berater an Bord geblieben. Die sportlichen Belange obliegen dem Franzosen Laurent Mekies (früher bei Minardi und Toro Rosso, der Kreis schließt sich), als Geschäftsleiter des GP-Teams arbeitet der Österreicher Peter Bayer.

2023 ist AlphaTauri Achter im Konstrukteurs-Pokal geworden, das ist zu wenig. VCARB hat sich aus diesem Grund mit Tim Goss verstärkt (früher bei McLaren und bei der FIA), der Engländer wird ab August 2024 der leitende Techniker, Technikchef bleibt Jody Egginton. Als Sportchef kommt Renault- und Alpine-Urgestein Alan Permane an Bord.

Aufgrund der Partnerschaft mit Visa und Cash App ist ein aufregend frisches Design entworfen worden, mit welcher Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda ausrücken werden, in Anlehnung an die Farben von 2019, damals eine der schönsten Lackierungen im Formel-1-Feld.

Das Ziel mit dem neuen Wagen ist klar: im Mittelfeld vorrücken. Das Team ist als Toro Rosso 2008 und 2019 sowie als AlphaTauri 2021 Sechster im Konstrukteurs-Pokal geworden, also muss eine solche Platzierung auch in den kommenden Jahren möglich sein.



VCARB-Geschäftsleiter Peter Bayer: «Das ist der Beginn einer aufregenden neuen Ära für den Rennstall. Wir wollen unseren Wurzeln treu bleiben als Ausbildungsstätte neuer Talente, aber wir wollen konkurrenzfähiger werden. Laurent Mekies und ich haben eine klare Vorstellung davon, wie sich das Team entwickeln soll, und die ersten Schritte dazu haben wir nun getan.»



Neben den neuen Partnern Visa (Finanzdienstleister), Cash App (Zahlungsdienst) und Hugo (Mode) fällt am Modell 01 auf: Auch die Italiener haben (wie etwa Sauber) umgestellt auf eine Vorderradaufhängung mit Zugstreben, was mehr Spielraum in Sachen Aerodynamik erlaubt. Hier hatte Red Bull Racing den Konzeptweg vorgegeben.



VCARB übernimmt zahlreiche Bauteile von Red Bull Technologies, so wie es im Formel-1-Reglement erlaubt ist. Dazu gehören die Aufhängungen, das Bremssystem, das Getriebe oder der Ausfpuff. Selber hergestellt werden jedoch das Monocoque und die Bremsbelüftung.



Der neue VCARB 01 wird, sofern alles nach Plan läuft, am 12. Februar auf der italienischen Rennstrecke von Misano einem ersten Funktionstest unterzogen. Neun Tage später beginnen die Formel-1-Wintertests auf dem Bahrain International Circuit.





Formel-1-Präsentationen

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format