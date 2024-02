Yuki Tsunoda (VCARB): Das sind seine Ziele 2024

​Yuki Tsunoda geht mit Visa Cash App RB (VCARB) in seine vierte Formel-1-Saison. Die Lehrzeit für den 23-jährigen Japaner ist vorbei, 2024 muss er sich für einen Posten bei Red Bull Racing aufdrängen.

Die Fans haben Yuki Tsunoda bislang so wahrgenommen: Jung, temperamentvoll wie ein Latino, sauschnell, aber in seiner ersten Zeit mit einer hohen Fehlerquote.

Der langjährige Toro Rosso- und AlphaTauri-Teamchef Franz Tost hat immer gesagt: «Ein Formel-1-Fahrer braucht drei Jahre, um sein Handwerk durch und durch zu lernen.» Diese drei Jahre sind nun vorbei bei Tsunoda, 2024 müssen Ergebnisse kommen, wenn sich Yuki mittelfristig für eine Beförderung zu Red Bull Racing aufdrängen will.

Yuki debütierte 2021 in der Königsklasse, seine erste Saison war auch seine erfolgreichste – WM-14., 32 Punkte, Rang 4 beim kontroversen WM-Finale 2021 in Abu Dhabi.

2022 und 2023 lief es nicht ganz so gut: WM-17. 2022 mit 12 Punkten, WM-14. 2023 mit 17 Punkten.

Im Rahmen der Team-Präsentation von Visa Cash App RB (VCARB) in Las Vegas sagt Tsunoda: «Das ist eine aufregende neue Phase für dieses Team, Vieles ist im Wandel. Wir haben mit Laurent Mekies einen neuen Teamchef und mit Peter Bayer einen neuen CEO. Die beiden haben mit VCARB Großes vor, und ich freue mich, ein Teil davon zu sein.»



«Das Team ist dabei, sich erheblich zu verstärken, Alan Permane kommt von Alpine, Techniker Tim Goss kommt im Sommer, das sind Leute mit reicher Erfahrung, und das kann uns nur helfen. Alan hat mit Renault Rennen und WM-Titel gewonnen, er bringt diese Siegermentalität mit, das ist cool.»



«Was mich angeht, so mag ich diesen frischen Wind. Ich will 2024 zeigen, dass ich das Fahrer dazugelernt habe. Wir streben mehr an als Top-10-Platzierungen. Ich bin tief überzeugt davon, dass wir vorrücken werden.»



«VCARB wird enger mit Red Bull Racing arbeiten als in den Jahren zuvor. Das ist eine gute Nachricht. RBR hat in den vergangenen Jahren dominiert, und wir werden im Rahmen des Reglements alle Wege nutzen, um von dieser Erfahrung zu profitieren.»



«Wir sind nicht zufrieden mit den Ergebnissen der letzten Jahre. Vor allem in der ersten Saisonhälfte 2023 haben wir uns sehr schwergetan. Wir sind hungrig zu zeigen, dass wir das besser können. Wir sind in der Saison 2021 Gesamtsechster geworden, in diese Region wollen wir zurück.»



«Die Erwartungen sind hoch. Aber es wird auch seine Zeit dauern, dass sich alle neuen Fachkräfte einarbeiten können. Es ist noch nicht möglich zu sagen, wo uns das alles hinführen wird. Wir sind ehrgeizig, aber wir müssen die Füße auch auf dem Teppich behalten.»



«Ich bin körperlich und mental besser vorbereitet als je zuvor auf eine GP-Saison. Ich will regelmäßig Punkte holen – und am Lenkrad ein wenig ruhiger bleiben. Im vergangenen Jahr habe ich gesagt: Wenn ich punkte, dann gönne ich mir am Abend nach dem Grand Prix einen Negroni. Also will ich 2024 idealerweise nach jenem Rennen einen Negoni genießen.»





Formel-1-Präsentationen

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format