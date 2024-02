Logan Sargeant (Williams): Fünf Kilo Gewicht zugelegt

​Der US-Amerikaner Logan Sargeant hat eine enttäuschende erste GP-Saison gezeigt: nur ein Punkt, von seinem Williams-Stallgefährten Alex Albon abgekocht. 2024 werden wir einen anderen Sargeant erleben.

Die Formel 1 boomt in den USA, aber Logan Sargeant hat an diesem Höhenflug bislang nicht teilgenommen: Der 23-Jährige aus Fort Lauderdale (Florida) hat seine erste GP-Saison 2023 als schwacher WM-21. abgeschlossen, hinter ihm war nur noch der punktelose Nyck de Vries.

Die jämmerliche Bilanz: 22 Grands Prix, 6 Sprints, aber nur eine Punktefahrt – Rang 10 in den USA (ausgerechnet!), und auch dieser Punkt kam nur deshalb zustande, weil nach dem Rennen Lewis Hamilton und Charles Leclerc disqualifiziert werden mussten.

Der Floridianer ist grimmig entschlossen, seine Haut 2024 teurer zu verkaufen: «Nach der Saison 2023 habe ich mir in Ruhe angeschaut, was ich besser machen kann, geistig und körperlich. Mir ist klargeworden, dass ich auf das vergangene Jahr nicht optimal vorbereitet war.»

«Also habe ich da erheblich mehr getan. Ich habe fünf Kilogramm Muskelmasse zugelegt und fühle mich viel gesünder. Mir ist klar, dass ich 2024 Leistung bringen muss, wenn ich in der Königsklasse bleiben will.»



«Ich kennen nun alle Strecken, ich kennen alle internen Abläufe. Ich werde alleine schon deswegen 2024 auf einem höheren Niveau beginnen.»





