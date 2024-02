Nico Hülkenberg dementiert Vertrag für 2025

​Gerüchten aus England zufolge hat Nico Hülkenberg angeblich beim US-amerikanischen Haas-Rennstall vorzeitig für 2025 verlängert. Schnell stellte sich heraus: Da wurde wohl etwas falsch verstanden.

Lewis Hamiltons Wechsel zu Ferrari bringt den Fahrermarkt tüchtig durcheinander. Ende 2024 läuft zudem der Vertrag von mehr als einem Dutzend GP-Piloten aus. Dann werden die Karten neu gemischt.

Vor diesem Hintergrund kam uns die Geschichte seltsam vor, wonach der 36-jährige Formel-1-Routinier Nico Hülkenberg seinen Vertrag bei Haas vorzeitig bis Ende 2025 verlängert habe. Schnell drängte sich die Frage auf: Wieso sollte der Deutsche das tun? Wo sich doch woanders Türen öffnen könnten.

Hintergrund der angeblichen Vertragsverlängerung: Nico Hülkenberg hatte sich mit einem Journalisten von Sports Illustrated einen Scherz erlaubt. Allerdings machte die Story so schnell die Runde, dass sich der WM-Siebte von 2018 bald genötigt sah, ein Dementi zu veröffentlichen. Nico schrieb: «Glaubt nicht alles. Jemand hat hier einen Ulk ein wenig zu ernst genommen.»

Auch Haas F1 wurde aktiv und teilte mit, dass ein Scherz des 203-fachen GP-Teilnehmers falsch interpretiert worden sei.



Damit ändert sich also nichts: Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen sind bei Haas beide bis Ende 2024 unter Vertrag – und halten sich für die Zeit danach alle Optionen offen.





Formel-1-Präsentationen

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing

Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format