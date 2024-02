Stuck: Hamilton muss sich bei Ferrari unterordnen

Ab 2025 wird Lewis Hamilton bei Ferrari fahren. Legende Hans-Joachim Stuck glaubt, dass der Wechsel für den Briten kein einfaches Unterfangen wird.

Lewis Hamilton wagt nach der kommenden Saison den Wechsel zu Ferrari. Eine große Überraschung, ein Mega-Deal, ein Herzenswunsch und die Chance, sich bei den Roten unsterblich zu machen. Eine Win-Win-Situation. Oder?

Legende Hans-Joachim Stuck sieht das Ganze ein bisschen nüchterner. Denn Ferrari ist nicht einfach nur ein Rennstall. Ferrari ist speziell, ein Mythos, eine launische Diva.

«Hamilton ist eine besondere Persönlichkeit. Ob er aber mit dem System Ferrari - wo alles etwas anders läuft - zurechtkommt, bin ich gespannt. Natürlich wird sich Hamilton diesen Schritt mit seinem Gehalt schön vergolden haben lassen, das hat er sich auch verdient. Aber er muss sich nun unterordnen. Das ist er sicher nicht gewöhnt», sagte Stuck bei Eurosport.

Ferrari sei immer etwas Besonderes - eine Institution, sagte Stuck. Klar: Wenn man für Ferrari gefahren sei, gehe man in die Geschichte ein, betonte Strietzel. «Und zwar noch mehr, als wenn man irgendwo anders sieben Mal Weltmeister wurde. Aber die Scuderia funktioniert anders als Red Bull oder Mercedes. Dort ist man eben nicht die große Persönlichkeit, die man wie in anderen Rennställen ausleben kann.»

Bedeutet: «Hamilton muss sich unterordnen. Ferrari ist Italien. Die Presse ist völlig anders, die geiern auf jede Kleinigkeit, es gibt keine Geheimnisse. Für Hamilton wird das ein ganz neues Erlebnis.»

Der Druck sei ähnlich für Hamilton wie er zum Beispiel für Sebastian Vettel war, als der Deutsche zu Ferrari ging. «Natürlich steht Hamilton auf einer besonders hohen Stufe, weil er mit einem Titel mit Ferrari den Rekord von Michael Schumacher schlagen könnte. Das wäre geil! Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Wenn er dort seinen achten Titel einfährt, wäre das eine tolle Geschichte. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg - und vor allem ein schwieriger.»

