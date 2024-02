Danner: Mercedes muss auch an Max Verstappen denken

Bei Mercedes wird nach dem feststehenden Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari Ersatz gesucht. Christian Danner spricht Klartext: Jeder Name müsse diskutiert werden.

Lewis Hamilton verlässt Mercedes nach der anstehenden Saison in Richtung Ferrari. Nachdem sich der erste Schock gelegt hat ist klar: Die Silberpfeile benötigen einen Ersatz.

Der frühere Formel-1-Pilot Christian Danner betont, dass dabei «jeder Name» diskutiert werden müsse. «Es darf nur darum gehen, ob ein Fahrer eine Verstärkung ist oder nicht. Juristische oder monetäre Hindernisse darf es nicht geben. Auch das Alter ist völlig egal. Gleiches gilt für Verträge», so Danner in der Sport Bild.

Und natürlich muss es bei den Diskussionen auch um den derzeit besten Fahrer gehen: Max Verstappen. «Jeder Fahrer, der Silberpfeil-Niveau hat, muss ein Thema sein. Deswegen muss Mercedes auch an Max Verstappen denken!» Für den langjährigen TV-Experten wäre Verstappen für Mercedes «natürlich die bestmögliche Lösung».

Denn die Silberpfeile stehen unter Druck, und das schon 2024, also noch mit Hamilton. «Mercedes muss nach zwei Krisenjahren jetzt beweisen, dass sie das noch können. [...] Der Abgang von Hamilton wird Mercedes natürlich schmerzen – aber es kann auch eine Chance sein. Das Glück von Wolff & Co. ist, dass sie sich monatelang über einen Nachfolger beraten können. Und mit George Russell haben sie bereits einen Fahrer, der das Team auf seinen Schultern tragen kann», sagte Danner.

