Mick Schumacher fühlt sich Hamilton-Cockpit gewachsen

Bei Mercedes wird 2025 das Cockpit von Lewis Hamilton frei. Ein Kandidat für die Nachfolge ist auch Mick Schumacher. Der fühlt sich bereit für die Aufgabe.

Durch den Wechsel von Lewis Hamilton wird ab 2025 ein Cockpit frei, mit dem die wenigsten im Formel-1-Fahrerlager gerechnet haben. Eilig hat es Mercedes bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger theoretisch nicht, die Liste der Kandidaten ist lang.

Auf der Liste steht auch Mick Schumacher, schließlich ist der 24-Jährige Ersatzfahrer bei Mercedes. Daher ist es logisch, dass er zumindest in der Auswahl ist. Allerdings dürfte er nur Außenseiterchancen besitzen.

Allerdings fühlt er sich bereit für die Hamilton-Nachfolge. Immerhin sind die Fußstapfen angesichts der sieben WM-Titel von Hamilton (sechs davon hat er mit den Silberpfeilen geholt) riesig.

«Es ist natürlich eine Position, die sehr viel Druck mit sich bringt. Aber vom Gefühl her bin ich ihr gewachsen», sagte Schumacher in einem Interview mit RTL/ntv und sport.de. «Es ist aber nicht meine Entscheidung.»

Auf jeden Fall werde sich viel tun, so Schumacher: «Meine Chance ist da. Wie groß sie ist, weiß ich noch nicht», betonte er. «Ich glaube, das wird auch ein bisschen von der Leistung abhängen. Hoffentlich kann ich mich empfehlen. Ich glaube, ein paar Leute da draußen wissen, wie gut ich bin.» Schumacher wird 2024 mit Alpine in der Langstrecken-WM an den Start gehen.

Mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff habe er «kurz» Kontakt gehabt, sagte Schumacher: «Wir werden in den nächsten Tagen sicherlich noch etwas mehr sprechen können.»

