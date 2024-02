Ricciardo und RBR? «Kann sich schnell auflösen»

Daniel Ricciardo geht 2024 für Visa Cash App RB (VCARB) an den Start, für 2025 wird der Australier mit einer Rückkehr zu Red Bull Racing in Verbindung gebracht. Was sagt er selbst dazu?

Daniel Ricciardo wird immer wieder mit Red Bull Racing in Verbindung gebracht, denn für den Australier wäre es natürlich der logische Aufstieg vom Schwesterteam Visa Cash App RB (VCARB).

Bereits 2023 wurde er als Ersatz für Sergio Pérez gehandelt, da der Mexikaner nach oftmals durchwachsenen Leistungen unter Druck stand und medial harsch kritisiert wurde.

Die Verantwortlichen stellten sich hinter Pérez, sein Vertrag läuft am Ende des Jahres allerdings aus. Kommt es dann zu einem personellen Wechsel? Kehrt Ricciardo dann im Herbst seiner Karriere zu dem Team zurück, wo sein Stern aufging?

«Ich betrachte es so, dass ich nicht zu weit nach vorne schaue», sagte Ricciardo RacingNews365. «Ich muss mich wirklich fokussieren.»

Denn die Vergangenheit hat ihm gezeigt, wie schnelllebig das Geschäft ist, wie schnell alles vorbei sein kann. Also der Hype, die Begehrlichkeiten der Topteams, die WM-Chancen. «Vor allem in meinen Jahren bei McLaren... wenn es nicht gut läuft, kann es sich sehr schnell auflösen, deshalb möchte ich in diesem Sport nie zu weit vorausschauen», sagte Ricciardo.

«Deshalb verstehe ich jetzt, da ich in den Sport zurückgekehrt bin, definitiv, was Erfahrung bewirkt, und ja, natürlich standen Rundenzeiten und Leistung immer an erster Stelle. Aber Erfahrung, vor allem in einem Team wie diesem, das versucht, etwas aufzubauen, spielt eine sehr wichtige Rolle und hat ihren Wert», so der Australier.

«Ich denke, wenn das Team sich bei bestimmten Dingen auf mich stützen kann und meine Informationen ihnen helfen, fühlt sich das auch gut an. Das ist ein gutes Gefühl, also werde ich versuchen, schnell zu sein, aber meine Erfahrung zu nutzen, wenn ich kann», so Ricciardo.

Formel-1-Präsentationen

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format