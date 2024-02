Vettel: Seine neue Rolle in der Fahrervereinigung

Die Fahrerkollegen hatten es sich 2022 ausdrücklich gewünscht: Sebastian Vettel soll trotz seines Rücktritts der 1961 gegründeten Formel-1-Fahrervereinigung Grand Prix Drivers’ Association (GPDA) treu bleiben.

Vettel war seit 2010 einer der Direktoren, und der Deutsche war bekannt für seine klaren Meinungen und dafür, die Interessen der Fahrer nachdrücklich zu vertreten.

«Sebastian ist ein fabelhafter Botschafter unseres Sports. Er hat sich nie davor gescheut, auf Missstände in Sachen Sicherheit hinzuweisen. Also hoffe ich, er bleibt der Formel 1 nicht allzu fern», hatte Alpine-Pilot Esteban Ocon 2022 erklärt.

Das Direktorium bestand aus vier Personen: Vettel, George Russell, Anastasia Fowle (Rechtsberaterin) sowie Alex Wurz als Vorsitzender. Bei PlanetF1 verrät Wurz nun, wie es mit Vettel weitergegangen ist.

«Sebastian hat sich in seiner aktiven Rolle als Direktor zurückgezogen», sagte Wurz. «Aber er bleibt natürlich eine Schlüsselperson in der GPDA und der GPDA-Geschichte. Wir freuen uns immer, wenn er an unseren Debatten teilnimmt.» Sollte Vettel die Formel 1 also in Zukunft besuchen, kann er seine Meinung aktiv einbringen.

Für die Fahrervereinigung ändert sich grundsätzlich nicht viel. «Der Status der GPDA sieht drei Direktoren vor. Die meiste Zeit in der Geschichte der GPDA hatten wir drei Direktoren, und das ist auch völlig in Ordnung so, wie es ist», so Wurz weiter.

Und bei Abstimmungen macht es sowieso keinen Unterschied. «Da jedes Mitglied eine Stimme hat und die Stimme eines Direktors die gleiche ist wie die eines Mitglieds, haben drei oder vier Direktoren keinen Einfluss auf das Ergebnis.»

