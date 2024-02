Stuck: «Inwiefern wird Hamilton noch unterstützt?»

Durch den Wechsel von Lewis Hamilton steckt Mercedes in einer komplizierten Lage. Hans-Joachim Stuck erwartet eine schwierige Saison für die Silberpfeile.

Wenn Lewis Hamilton 2025 zu Ferrari geht, stellt sich Mercedes neu auf. Auch Hamilton erwartet dann eine neue Herausforderung, ein neues Umfeld, ein neues Auto.

Bevor es jedoch soweit ist, gehen die Silberpfeile und der siebenmalige Champion in eine letzte gemeinsame Saison. Hans-Joachim Stuck sieht Probleme auf die einstige Traum-Kombination zukommen.

«Für Hamilton und Mercedes sehe ich eine ganz schwierige Saison 2024. Inwieweit wird Toto Wolff noch hinter ihm stehen? Es ist bekannt, dass die beiden gute Freunde sind. Aber inwiefern wird Hamilton in den kommenden Monaten noch unterstützt und in die Entwicklung für die kommenden Jahre eingeweiht? Er nimmt natürlich Geheimnisse mit zu Ferrari», sagte Stuck bei Eurosport.

Das werde daher für alle Beteiligte eine schwierige Saison, glaubt der 73-Jährige. «Wenn man am Ende einer Saison den Wechsel verkündet - zack, bumm, gut. Aber natürlich muss man auch langfristig planen.»

Was die Planung für 2025 angeht, ist die Liste lang. «Zuallererst muss Toto Wolff schauen, wen er überhaupt bekommt. Wer ist auf dem Markt? Und noch viel wichtiger: Wer passt zu Mercedes?»

Mit George Russell habe man bereits einen Topfahrer, der das Team führen könne, so Stuck, der auf eine mutige Lösung hinweist. Denn Mercedes hat ein sehr vielversprechendes Talent in den eigenen Reihen. Der Italiener Andrea Kimi Antonelli soll 2024 Formel 2 fahren, er ist aber erst 17 Jahre alt.

«Vielleicht nimmt man daher die Chance wahr und setzt auf einen Rookie wie Andrea Kimi Antonelli, der zuletzt alles gewonnen hat. Wenn es möglich ist - warum nicht? Da sind momentan alle Türen offen. Wolff ist clever genug, um die richtige Entscheidung zu treffen», so Stuck.

Formel-1-Präsentationen

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format