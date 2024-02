Hamilton-Nachfolge: Coulthard nennt zwei Kandidaten

Lewis Hamilton verlässt Mercedes zur Saison 2025 in Richtung Ferrari. David Coulthard nennt zwei Namen, die die Silberpfeile bei der Nachfolger-Suche ins Auge fassen sollen.

Wer wird bei Mercedes Nachfolger von Lewis Hamilton, wenn der Brite 2025 zu Ferrari geht? Es gibt jede Menge Kandidaten, für David Coulthard kommen aber vor allem zwei Namen in Frage. «Wenn ich Mercedes wäre, würde ich Alonso oder Vettel nehmen», sagte Coulthard im Podcast «Formula for Success».

Alonso sei renntauglich, er verstehe den Motor, die Power Unit wegen Aston Martin und er sei noch immer wie ein Gladiator mit dem Messer zwischen den Zähnen, so Coulthard.

Vettel hingegen habe in seiner Zeit bei Aston Martin «vielleicht ein bisschen Probleme mit der Entwicklung des Aston Martin» gehabt, so Coulthard.

Der Deutsche landete zwar sowohl 2021 als auch 2022 vor seinem Teamkollegen Lance Stroll, allerdings nicht so deutlich wie Alonso in der vergangenen Saison. Er hatte den Kanadier komplett im Griff. «Also, wenn ich Fernando kriegen könnte, würde ich ihn nehmen», stellte Coulthard klar.

Vettel könne eine «gute, erfahrenen Option» für Mercedes sein: «Er wäre sicher auch eine gute Marketing-Geschichte, vorausgesetzt, George Russell versägt ihn nicht. Ich denke, George ist fantastisch schnell. Das wäre also nicht einfach für Seb.»

