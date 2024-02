Minardi attackiert Ferrari für Hamilton-Verpflichtung

Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari sorgt für jede Menge Wirbel. Giancarlo Minardi kritisiert den Deal scharf – denn Ferraris Problem liegt ganz woanders.

Ferrari hat mit der Verpflichtung von Lewis Hamilton für Wirbel und Aufmerksamkeit gesorgt. Die Personalie und die möglichen Folgen werden heiß diskutiert, und viele Tifosi haben die Hoffnung, dass es bald endlich etwas wird mit dem ersten Fahrertitel seit 2007.

Doch nicht alle sehen die Verpflichtung positiv. «Wenn wir über das Marketing reden, dann war das sicher eine brillante Verpflichtung, Hut ab vor Ferrari-Boss John Elkann», sagte Giancarlo Minardi «quotidiano.net»: «Wenn wir aber über die Formel 1 reden, also das Sportliche, dann ändert sich das Ganze.»

Mit Ferrari und Hamilton würden sich «ein Mythos und eine Legende» vereinigen, betonte Minardi, «doch wenn wir über Motorsport reden, dann hätte ich jemand anderen genommen als Hamilton», betonte der 76-Jährige.

Hamiltons fortgeschrittenes Alter spiele dabei keine Rolle, so Minardi: «Alonso ist sogar als älter als Lewis und fährt trotzdem noch sehr gut. Und Hamilton kann auch mithalten», so der frühere Teambesitzer.

Das Problem bei Ferrari ist ein ganz anderes. «Lag es am Fahrer, dass die Scuderia in all den Jahren verloren hat? Nein! Die, die hinter dem Lenkrad sitzen, sind nicht schuld daran, dass es zuletzt keine Titel mehr gab», sagte Minardi.

Auch die Verpflichtung von Hamilton bedeute daher nicht, dass dieser «eine Erfolgsgarantie mitbringe. Das war bei Sebastian Vettel auch nicht so. In der Formel 1 braucht man ein Auto, das das Zeug zum Sieg hat. Man baut ja auch an Haus nicht vom Dach aus, sondern fängt mit dem Fundament an.»

