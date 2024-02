Hülkenberg-Zukunft: «Alles möglich, alles offen»

Nico Hülkenbergs Vertrag mit Haas läuft nach der anstehenden Saison aus. Wie geht es danach für den Deutschen weiter? Der 36-Jährige äußert sich dazu.

Nico Hülkenberg hat einen Vorgeschmack auf die diesjährige Silly Season hautnah mitbekommen. Denn vor ein paar Tagen musste er einen Vertrag für 2025 dementieren. Ein Kollege hatte einen Scherz des Deutschen etwas zu ernst genommen.

Hülkenberg stellte das klar, der Journalist entschuldigte sich – Thema erledigt. Nicht aber das Thema Zukunft generell. Denn sein Vertrag läuft nach der aktuellen Saison aus. Und das nicht nur bei ihm, was für jede Menge Spekulationen, möglicherweise aber auch Wechsel sorgen wird.

«Das wird sich jetzt ergeben mit der Zeit. Viel ist schon passiert, aber da wird natürlich über die nächsten Monate noch viel, viel mehr passieren», glaubt auch Hülkenberg im Sky-Gespräch an eine wilde Silly Season.

Den Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari (ab 2025) kann Hülkenberg nachvollziehen. «Ich glaube, nach so langer Zeit ist man einfach auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, braucht einen neuen Impuls, in gewisser Weise einen Tapetenwechsel. Die letzten paar Jahre waren für ihn und Mercedes ja - im Vergleich zu davor - auch relativ schwierig», sagte er.

Er selbst blickt auf ein kompliziertes sportliches Jahr mit Haas. Dabei sind Ergebnisse nicht unwichtig für die Zukunft, vor allen in den ersten Wochen. «Es hängt alles auch so ein bisschen davon ab, wie gut man sich empfehlen kann die ersten fünf, sechs Rennen», sagte er. Weshalb zwei Fragen essenziell sind: «Wie gut ist das Paket? Was kann ich damit leisten und erreichen?»

Und das sei letztendlich «ein Stück weit nicht in meiner Hand». Deshalb wolle er 2024 schauen, «dass ich einfach das Maximale herausholen und mich so gut wie möglich präsentiere».

Wie seine Chancen generell stehen? «Ich bin jetzt im 13. Jahr meiner Karriere. Ich weiß, ich sitze nicht in einem Topteam, einem Topauto, habe aber die Aufgabe einfach, das Beste daraus zu machen.» Er wolle «versuchen, Haas nach vorne zu bringen und für mich selber das Bestmögliche herauszuholen und mich für andere Aufgaben auch zu empfehlen - oder vielleicht auch für eine weitere Zukunft hier».

Denn, so Hülkenberg, «alles ist möglich, alles ist offen».

Formel-1-Präsentationen

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format