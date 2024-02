Aston Martin 2024 mit Formel-2-Talent Jak Crawford

​Ende 2023 hat Jak Crawford keinen Platz als Red Bull-Junior mehr erhalten. Diese Gelegenheit hat sich Aston Martin nicht entgehen lassen – der 18-jährige US-Amerikaner wird nun von den Grünen unterstützt.

Die Formel-2-Saison 2023 ist für Jak Crawford nicht verlaufen wie erhofft: Ein Sprintsieg in Österreich und vier weitere Podestplatzierungen sowie der 13. Schlussrang, das war zu wenig, um seinen Platz als Red Bull-Junior zu behalten.

Doch der 18-Jährige aus Charlotte (North Carolina) darf weiter von der GP-Karriere träumen: Er ist seit 12. Februar Teil der Nachwuchsförderung von Aston Martin. Und er bestreitet für DAMS seine zweite Formel-2-Saison.

Für Crawford sind Dutzende von Simulator-Stunden geplant, dazu wird er auf verschiedenen Strecken mit einem zwei Jahre alten Aston Martin-GP-Rennwagen ausrücken.

Aston Martin-Teamchef Mike Krack: «Wir freuen uns, Jack auf seiner aufregenden Reise Richtung Formel 1 begleiten zu dürfen. Wir finden, er hat in den Nachwuchsklassen sein Talent unter Beweis gestellt, und das Fahren im AMR22 wird ihm helfen, sein Handwerk zu verfeinern. Ich bin sicher, er wird bei uns aufblühen.»

Der junge Rennfahrer sagt: «Ich bin sehr stolz, dass ich bei Aston Martin diesen nächsten Schritt machen kann. Dieses Team ist ein fabelhaftes Umfeld, um möglichst viel zu lernen. Ich freue mich sehr auf die Arbeit im Simulator, um an den Rennwochenenden Fernando Alonso und Lance Stroll zu unterstützen. Und ich kann es nicht erwarten, mit dem AMR22 auszurpcken.»





