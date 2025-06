Aston Martin: Stroll-Aus? Sein Kanada-Ersatzmann 02.06.2025 - 19:00 Von Mathias Brunner

© Aston Martin Wer steigt in Montreal für Lance Stroll ein, sollte der Kanadier nicht fahren können?

​Lance Stroll musste in Spanien das Handtuch werfen – Schmerzen in Händen und Handgelenken. Falls er auch in Montreal ausfällt, kann Aston Martin auf vier Fahrer zurückgreifen. Aber nur einer davon drängt sich auf.