Fred Vasseur über Ferrari SF-24: Mehr Aggressivität

​Ferrari stellt am 13. Februar in Italien den Rennwagen SF-24 für die Saison 2024 vor, mit klaren Zielen. Kurios dabei: Der große Star, dem alle gerne auf den Zahn fühlen würden, ist noch gar nicht da – Lewis Hamilton.

Diese Nachricht ging um die Welt: Lewis Hamilton wechselt zur Formel-1-Saison 2025 hin von Mercedes zu Ferrari. Mit so viel Vorlaufzeit ist naheliegend: In sehr vielen Presserunden und Fernseh-Interviews wird bei Ferrari über einen Mann gesprochen, der noch gar nicht dort ist. Umgekehrt wird 2024 bei Mercedes Lewis Hamilton viele Fragen gestellt erhalten, die sich nicht um seinen gegenwärtigen, sondern um seinen künftigen Rennstall drehen.

Bei der Präsentation des neuen Formel-1-Ferrari mit der Bezeichnung SF-24 am 13. Februar in Italien wird Hamilton quasi als unsichtbarer Dritter zugegen sein, dabei würde Teamchef Fred Vasseur viel lieber über die sportlichen Aussichten für 2024 sprechen.

Natürlich waren der Ferrari-Vorstandsvorsitzende John Elkann und Ferrari-Präsident Benedetto Vigna nicht angetan davon, dass der berühmteste Rennstall der Welt das Saisonziel verpasst hat – auf Augenhöhe mit Red Bull Racing um den WM-Titel zu kämpfen. Aber Fred Vasseur sagt: «Ich brauche Herrn Elkann oder Herrn Vigna nicht, um mir dessen bewusst zu werden. Niemand bei uns ist glücklich, dass wir Dritter geworden sind. Um das zu ändern, müssen wir in jeder Hinsicht besser werden.»

Was erwartet Fred Vasseur von der Saison 2024? Der Franzose weiter: «Vor dem Hintergrund des stabilen Reglements müsste das Feld näher zusammenrücken. Ich glaube, es wird schwierig für Red Bull Racing, nochmals eine Saison wie 2023 zu zeigen. Wenn wir uns ansehen, wie die letzten Rennen der Saison verlaufen sind, dann hätte Red Bull Racing bei diesem Kräfteverhältnis kaum 21 von 22 WM-Läufen gewonnen. Sie mussten sich zum Schluss des Jahres ein wenig strecken.»



«Wir glauben, dass wir verstanden haben, was wir für 2024 ändern müssen. Aber ob diese Änderungen einschlagen, das werden wir erst im kommenden Frühling wissen.»



Die Schwerpunkte gemäss Vasseur: anderes Fahrzeugkonzept mit mehr Entwicklungsspielraum, erhöhte Standfestigkeit, weniger Fehler der Fahrer und am Kommandostand.



Daher wird sich heute zeigen: Ferrari rückt vom bisherigen Fahrzeugkonzept ab, um mehr Entwicklungsspielrau zu erhalten. Generell findet Fred Vasseur: «Wir müssen aggressiver werden. Wir müssen mehr Risiken eingehen. Wir dürfen keine Angst davor haben, etwas aufs Spiel zu setzen. Red Bull Racing arbeitet ständig am Limit, für sie ist das der Normalfall, und dahin müssen wir auch kommen. Wir müssen in jeder Hinsicht mehr an die Grenzen gehen.»





Formel-1-Präsentationen

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format