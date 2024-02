Die Formel 1 sieht Schwarz: Wieso eigentlich?

​Bei der Präsentation der neuen Formel-1-Rennwagen für die Saison 2024 fällt auf: Zahlreiche Teams setzen auf nur teilweise lackierte Rennwagen. GP-Experte Martin Brundle findet das bedauerlich.

Die Formel 1 sieht Schwarz: Noch nie hatten wir im Feld der Grand-Prix-Rennwagen so viele Fahrzeuge mit schwarzen Flächen. Der Grund dafür ist einfach – das Gewicht.

Die komplette Lackierung eines Formel-1-Autos wiegt ungefähr sechs Kilogramm. Als 2022 die neuen Flügelautos in der Königsklasse eingeführt wurden, merkten die Techniker, wie schwierig es ist, ans Gewichtslimit zu kommen. Auf der Suche nach Möglichkeiten zum Abspecken kamen die hellen Köpfe bald zur Lackierung.

Im dritten Jahr dieses Formel-1-Reglements dürfte es für die meisten Rennställe kein Problem mehr sein, das Gewichtslimit zu schaffen. Aber mehr Autos denn je weisen diesen Karbon-Look auf. Denn weniger Gewicht für die Lackierung bedeutet, mit geschickt platziertem Ballast arbeiten zu können.

Das Aussehen der Rennwagen spaltet die Fans, wie Reaktionen in den sozialen Netzwerken zeigen. Die einen Formel-1-Anhänger finden den Look cool, andere bedauern, dass sich die Autos weniger voneinander unterscheiden als früher.



Zum zweiten Teil der Formel-1-Freunde gehört auch der langjährige GP-Fahrer Martin Brundle. Der heutige F1-Experte von Sky hat bei der Präsentation des neuen Aston Martin-Rennwagens getwittert: «Der neue Aston schaut klasse aus. Man sollte den Rennställen in Sachen Gewicht ein Zugeständnis machen, damit sie mit kompletter Lackierung auf die Bahn gehen können. Das Feld sollte dynamisch aussehen, das ist Formel 1. Einige von ihnen sehen 2024 leider düster aus und halbfertig.»





Formel-1-Präsentationen

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format