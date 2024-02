Lance Stroll nach Knochenbrüchen: Unter Hausarrest

​Im Februar 2023 stürzte Aston Martin-Fahrer Lance Stroll mit dem Rennrad und zog sich mehrere Knochenbrüche zu. Dann wurde der tapfere Kanadier bei der Saisoneröffnung in Bahrain Sechster.

Heute kann Lance Stroll darüber witzeln, aber vor einem Jahr war dem Aston Martin-Piloten gar nicht zum Lachen zumute. Im Februar 2023 sickerte durch, dass der Kanadier in Spanien einen Unfall mit dem Rennrad gehabt habe, erst nach und nach wurde klar, wie gravierend die Verletzungen von Stroll waren.

Stroll blickt zurück: «Am 18. Februar stürzte ich beim Trainieren in Spanien vom Rad. Die Röntgen-Aufnahmen zeigten einen Bruch und verschobene Knochen in meinem rechten Handgelenk, einen Bruch im linken Handgelenk, einen Knochenriss in der linken Hand und einen gebrochenen großen Zeh am rechten Fuß.»

«Die Saison stand unmittelbar bevor, das Timing hätte nicht schlimmer sein können. Mein Ärzte-Team war der Überzeugung, dass ich nicht nur die Wintertests verpassen würde, sondern wohl auch die ersten WM-Läufe.»

«48 Stunden nach dem Sturz und zwölf Tage vor dem ersten Rennen nahm Dr. Javier Mir Eingriffe am rechten Handgelenk vor. Danach sagte er mir, wenn ich hart arbeiten würde, dann sei eine Rückkehr zum Großen Preis von Saudi-Arabien denkbar, mit etwas Glück sogar ein Einsatz schon in Bahrain. Ich bin überzeugt: Ohne die Arbeit von Dr. Mir hätte ich den WM-Auftakt verpasst.»

«Leider war die Arbeit damit nicht getan. Denn Dr. Mir sagte weiter, die Brüche an der linken Hand sowie am Zeh seinen nicht operabel, da brauche es einen konservativen Heilungsansatz.»

«Wir haben dann alles Menschenmögliche getan, um die Knochen auf natürliche Art und Weise heilen zu lassen. Die Fortschritte waren zunächst langsam. Ich brauchte zuhause selbst für die einfachsten Tätigkeiten Hilfe.»



«Aber ich spürte, dass es mir von Tag zu Tag besser geht, und nach einer Weile erkannte ich die Möglichkeit, dass ich es vielleicht doch zum Rennen nach Bahrain schaffe. Wir erarbeiteten ein Programm zur Erhöhung von Mobilität und Kraft.»



«Die Reha war nicht leicht. Aber durch viel Arbeit, Hartnäckigkeit und vor allem durch die fabelhafte Unterstützung von Ärzten, Freunden und Familie habe ich mich durchgebissen und konnte in Bahrain antreten.»



Die Mühe wurde belohnt: Rang 6 beim ersten Saisonrennen in Bahrain.



Im Verlauf der Saison 2023 gab Lance Stroll zu, dass ihn die Verletzungen eine ganze Weile lang behindert haben.



Im Rahmen der Präsentation des neuen Aston Martin-Rennwagens hat Stroll nun gescherzt: «Ich habe Hausarrest, und meine Wohnung ist vollgepackt mit Kissen.»



Aufs Rennrad hat Stroll bei der Saisonvorbereitung 2024 weitgehend verzichtet, aufs Skilaufen nicht. Stroll sagt: «Ich muss auf meine Knochen achtgeben, denn dieses Jahr möchte ich es nicht nur zum Rennen von Bahrain schaffen, sondern auch zum Test.»





