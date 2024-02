Erste Fotos: Ferrari SF-24 von Leclerc und Sainz

​Der Hoffnungsträger der Tifosi auf der ganzen Welt ist da: das Formel-1-Modell SF-24, mit welchem Charles Leclerc und Carlos Sainz Rennen gewinnen sollen. Ferrari ist bereit für mutige Ansätze.

Das ist er nun also, der Hoffnungsträger nicht nur fast der ganzen Nation Italien, sondern der Tifosi weltweit: Mit dem 2024er Grand-Prix-Rennwagen von Typ SF-24 sollen Charles Leclerc und Carlos Sainz die Dominanz von Red Bull Racing brechen, viele Rennen gewinnen und idealerweise ein Wörtchen um den WM-Titel mitreden. Der Wagen wurde am Firmensitz in Maranello einer kleinen Zahl von Gästen präsentiert, es handelt sich um das 70. Rennauto von Ferrari für die Königsklasse.

Hand aufs Herz: Wissen Sie, wann Ferrari letztmals bei Fahrern und Konstrukteuren den Titel erobern konnte? Bei den Piloten war es Kimi Räikkönen 2007, in der Markenwertung triumphierte der berühmteste Rennstall der Welt vorderhand letztmals 2008.

Für den Ferrari SF-24 verantwortlich sind die beiden Enrico – Enrico Cardile (Technikchef Chassis) und Enrico Gualtieri (Technikchef Motor). Teamchef Fred Vasseur hat große Ziele: «Wir haben 2023 verstanden, wo wir den Hebel ansetzen müssen, um erfolgreicher zu sein.»

Um mehr Entwicklungsspielraum zu erhalten, ist Ferrari vom bisherigen Fahrzeugkonzept 2022 und 2023 abgerückt, da hat sich Chef-Aerodynamiker Diego Tondi Einiges einfallen lassen: Chassis, Fahrzeugnase, Frontflügel-Philosophie, Seitenkästen, Motorverkleidung, Unterboden, alles neu. Die ganze frische Formgebung zielt darauf, Boden und Heckflügel so gut als möglich anströmen zu lassen.

Dabei hilft auch das neue, noch schmalere und kürzere Getriebe, daher auch ein kürzerer Radstand. Das Motorumfeld ist kompakter angeordnet worden, um auch hier mehr aerodynamischen Spielraum zu erhalten.Der Ferrari SF-24 soll ein Auto sein, das einfach zu fahren ist und berechenbar in seinen Reaktionen.



Enrico Cardile: «Wir haben uns zu Herzen genommen, was die Fahrer über das Verhalten des SF-23 berichtet haben. Der SF-24 soll ein Fahrzeug sein, mit dem es einfacher ist, das Limit zu erreichen und auch dort zu bleiben.»



Enrico Gualtieri: «Vor dem Hintergrund eines stabilen Reglements für die Motoren haben wir eng mit unseren Partnern gearbeitet, um die Standfestigkeit zu verbessern. Wir haben zudem in der kommenden Saison mehr Rennen denn je zuvor, gleich 24, also haben wir die internen Abläufe optimiert, was Vorbereitung, Betrieb und Unterhalt angeht.»



Teamchef Fred Vasseur: «Wir müssen an die vergangene Saison anschließen, als wir ständig vorne mitmischen konnten. Charles und Carlos sind meiner Ansicht, wenn ich sage – wir müssen mehr aus unseren Möglichkeiten machen, wir dürfen nicht davor zurückschrecken, mutige Entscheidungen zu treffen.»



Charles Leclerc: «Ich mag den Look des neuen Autos, mit diesen weißen und gelben Elementen. Aber was wirklich zählt, das ist die Stoppuhr. Der SF-24 wird ein Fahrzeug sein, das weniger sensibel auf äußere Bedingungen und die verschiedenen Pistentypen reagiert, mit einem gutmütigeren Handling. Erste Anzeichen aus dem Rennsimulator sind positiv.»



Carlos Sainz: «Als ich diesen Rennwagen zum ersten Mal sah, da wäre ich am liebsten gleich reingehüpft, um ihn zu fahren. Wir wollen damit einen erheblichen Schritt nach vorne tun, und was ich im Rennsimulator spüre, das macht mit Mut. Wir brauchen ein Auto, das nicht nur schneller ist, sondern dessen Leistungsvermögen sich auch konstanter entfaltet.»



Was das Design angeht, so hat sich Ferrari das positive Echo des Auftritts in Las Vegas zu Herzen genommen, daher die zahlreichen gelben und weißen Elemente.



Der Wagen wird auf der Firmenrennstrecke Fiorano einem ersten Funktionstest unterzogen, dann geht es zu den Formel-1-Wintertests nach Bahrain.





Formel-1-Präsentationen

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format